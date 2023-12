Približna ocena

Da ne obstajajo samo slabe novice, smo se lahko te dni prepričali predvsem, ko smo spremljali kulturne rubrike slovenskih medijev. Vestno so sporočile, da bo predsednica države Nataša Pirc Musar na slovesnosti, ki bo 21. decembra, podelila prva odlikovanja v svojem mandatu. V pisani družbi se je našel prostor tudi za posthumna priznanja: lahko rečemo, da so do Mirana Potrča in nekdanjega komandirja novomeške policijske postaje Boruta Novaka zmanjšali zgodovinske krivice. Tukaj so med drugimi še Ginekološka klinika UKC Ljubljana, mesečnik za poljudno naravoslovje Proteus, znanstvena revija Sodobna pedagogika, matematik dr. Bojan Mohar, onkologinja dr. Maja Primic Žakelj, simpatični šef Civilne zaščite Srečko Šestan, ki so ga, če se izrazimo metaforično, v fokus javnega diskurza večinoma naplavile poplave, arhitektka in konceptualistka Marjetica Potrč …