Zara pravi, da »obžaluje nesporazum« zaradi oglaševalske kampanje, na katero se je usul plaz kritik, ker spominja na podobe iz vojne v Gazi. Fotografije je umaknila po številnih kritikah na družbenih omrežjih in pritožbah britanski agenciji za oglaševalske standarde. Ena od fotografij je prikazovala model, ki drži lutko, zavito v belo plastično vrečo. Pri Zari so dejali, da so nekateri videli »nekaj daleč od tistega, kar je bilo mišljeno, ko so bile fotografije ustvarjene«. Nekateri uporabniki družbenih medijev so pozvali k bojkotu modnega trgovca.

Iskreno obžalovanje Zare

Pri Zari so povedali, da je bila kampanja, ki oglašuje linijo Atelier, »zasnovala julija in posneta septembra«. Hamasov napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih 1200 ljudi, pa se je zgodil 7. oktobra. Zarina kampanja The Jacket je vsebovala niz fotografij, na katerih je manekenka upodobljena pred ozadjem razpokanih kamnov, poškodovanih kipov in polomljenih mavčnih plošč. Sledilci na družbenih omrežjih so v fotografijah prepoznali podobe, ki dnevno prihajajo iz Gaze. Pri Zari vztrajajo, da kampanja predstavlja »serijo podob nedokončanih skulptur v kiparskem ateljeju, sama instalacija pa naj bi bila ustvarjena izključno z namenom predstavitve ročno izdelanih oblačil v umetniškem kontekstu«.

V izjavi, ki so jo dali nekaj dni po izbruhu polemik, so zapisali: »Na žalost so se nekatere stranke počutile užaljene zaradi teh podob, ki so bile naknadno odstranjene, in so v njih videle nekaj daleč od tistega, kar je bilo predvideno, ko so bile ustvarjene. Zara obžaluje ta nesporazum in ponovno izreka globoko spoštovanje do vseh.«

V sporu tudi pri M&S

Vendar pa Zara ni osamljen primer. Novembra se je Marks & Spencer opravičil, potem ko so ga obtožili zaradi fotografije gorečih klobukov za božično zabavo v barvah palestinske zastave na instagramu. Fotografija iz božičnega oglasa, posnetega avgusta, prikazuje rdeče, zelene in srebrne papirnate klobuke, ki gorijo v kaminu. Pri Marks &Spencerju so dejali, da je bil njihov namen »na igriv način pokazati, da nekateri ne uživajo v nošenju papirnatih božičnih klobukov«.

Toda po kritikah uporabnikov družbenih omrežij so zapisali: »Po povratnih informacijah smo objavo odstranili in se opravičujemo za kakršno koli nenamerno povzročeno škodo.« Agencija za oglaševalske standarde je sporočila, da je prejela 116 pritožb zaradi oglasa Marks & Spencerja, za Zarino kampanjo pa so prejeli 110 pritožb prek družbenih medijev in televizije. »Pritožniki trdijo, da se posnetki nanašajo na trenutni konflikt med Izraelom in Hamasom in so žaljivi,« so sporočili z agencije. Pred odzivom je Zara dejala, da je kampanja The Jacket »vaja koncentriranega oblikovanja, ki je zasnovana za predstavitev najboljših vidikov Zarinih ustvarjalnih in proizvodnih zmogljivosti. Zara Atelier ponuja eno oblačilo na šest načinov – in z neomejenimi možnostmi«.