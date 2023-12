Italijanski naravovarstveni biologi Stefano Mammola, Mattia Falaschi in Gentile Francesco Ficetola so pregledali spletni katalog, iz njega izluščili emotikone, povezane z naravo in živalmi, ter jih primerjali z resnično biodiverziteto.

»Trenutno dostopni emotikoni vključujejo širok nabor živalskih vrst, medtem ko so rastline, glive in mikroorganizmi premalo zastopani,« so zapisali biologi v med tednom objavljeni raziskavi. Takšna pristranskost je skladna s trenutno družbeno ozaveščenostjo o biotski raznovrstnosti, ki v ospredje postavlja živali, so izpostavili.

Raziskovalci so ugotovili, da so med živalmi vretenčarji glede na njihov delež na Zemlji preveč zastopani, medtem ko je členonožcev premalo. Mammola, Falaschi in Ficetola so prepričani, da bi bolj reprezentativen nabor emotikonov lahko pripomogel k pogovorom o biodiverziteti in njeni ohranitvi.

Tudi kolobarniki in ožigalkarji

Raziskovalci so sicer ugotovili, da se je biodiverziteta med emotikoni povečala, in sicer se je med letoma 2015 in 2022 število živalskih emotikonov več kot podvojilo. Po novem so tako zastopani tudi kolobarniki in ožigalkarji.

»To povečanje raznolikosti, k čemur so pripomogle manj znane vrste, predstavlja pozitiven trend izboljšanja priložnosti za pogovore o biotski raznolikosti. Uporabniki digitalnih platform imajo lahko ob tem učinkovitejšo razpravo o temah in občutkih, povezanih z biotsko raznovrstnostjo,« so po navedbah dpa še zapisali raziskovalci.