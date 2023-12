Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) je zaradi večletnih težav s snegom lani Mariborsko Pohorje prečrtala kot prizorišče tekem svetovnega pokala alpskih smučark v Sloveniji. Organizacijo je prevzela SZS, ki je tudi zagotovila, da bosta tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu ostali v Sloveniji.

Blagovno znamko posodili za 20 tisočakov

Pogoj mednarodne zveze je bil, da je tekma na tistem prizorišču, ki se ga napove in kjer je tudi večje jamstvo zadovoljive snežne podlage in se bo tekmovanje lahko izpeljalo. V soglasju z mednarodno zvezo so se dogovorili, da bo to tekmovanje do vključno sezone 2025/26 imelo domovanje v Kranjski Gori.

Pred časom je SZS napovedala, da bo tekma potekala pod imenom Zlata lisica. Vendar so z dogovorom, ki je privedel to tega, na sobotni skupščini nezadovoljstvo izrazili nekateri vidni člani ASK Branik Maribor. Najbolj so prizadeti, da je vodstvo njihovega kluba, ki je v rdečih številkah, uporabo blagovne znamke za eno leto prodalo za le 20 tisoč evrov, je poročal Siol.

Grozijo s prekinitvijo sodelovanja s klubom

»Razočarani smo nad SZS, kako so si to zamislili. To ne more biti 60. Zlata lisica. Tega ne bomo dovolili. Naj imajo tekmovanje, a ne 60. Zlate lisice,« je za Siol povedal Andrej Rečnik, nekdanji dolgoletni vodja priprave proge za Zlato lisico.

Zavedajo se, da bodo tri tedne pred tekmovanjem težko preprečili izvedbo pod tem imenom. Ne nazadnje promocija z logotipom 60. Zlata lisica že poteka.

Rečnik je še poudaril, da njihov namen na skupščini ni bil poskus zamenjave vodstva kluba na čelu z Gregorjem Lednikom, temveč nasprotovanje, da so »za tak drobiž« dovolili drugemu organizatorju izvedbo 60. Zlate lisice.

O nadaljnjih korakih bodo smučarski delavci javnost pravočasno obvestili. Grozijo, da s klubom ne bodo več sodelovali. Mariborski klub naj bi sicer bremenili stari dolgovi. Na skupščini kluba natančnih podatkov o finančnem stanju niso predstavili, je še poročal Siol.

Organizacijo Zlate lisice v celoti prevzela SZS

V SZS so sicer ob predstavitvi ženskih tekem svetovnega pokala v Kranjski Gori sporočili, da je zveza organizacijo tekmovanja ponudila ASK Branik Maribor, a jo je vodstvo kluba odklonilo, saj je zanje izvedba tekme v Kranjski Gori finančno nevzdržna.

Mariborski klub je namreč v zadnjih letih prevzel organizacijo tekmovanja tudi, ko je bilo to v Kranjski Gori. S 60. jubilejno Zlato lisico, ki bo na sporedu 6. in 7. januarja, se je to spremenilo. Organizacijo Zlate lisice je tako v celoti prevzela SZS.

Za pripravo tekmovalne proge bodo tako poskrbeli izkušeni delavci lokalnega kluba ASK Kranjska Gora v sodelovanju z RTC žičnice Kranjska Gora, ki pripravljajo tudi moški Pokal Vitranc. Za vso logistiko dogodka bo skrbela ekipa več kot 200 oseb, ki je že pripravljala tako velika tekmovanja, med drugim je bila ta ekipa zadolžena tudi za pripravo svetovnega nordijskega prvenstva v Planici.

Kot je v ponedeljek v intervjuju za STA dejal generalni sekretar Zlate lisice Tomaž Šušteršič, je smučarska zveza prevzela pravice in tudi vse obveznosti tega tekmovanja. »S plačilom oziroma najemom blagovne znamke Zlata lisica in plačilom nadomestila mariborskemu klubu smo zagotovili, da bo jubilejna 60. izvedba tega tekmovanja še vedno potekala pod imenom Zlata lisica, mariborskemu klubu pa smo v zameno zagotovili del sredstev, iz katerega bo lahko poskrbel za svoje redne programe,« je dejal Šušteršič.