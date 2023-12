Ilka Štuhec se je po petem mestu na sobotnem smuku podjetno lotila tudi današnjega superveleslaloma, ki je bil v zadnjih letih pri Mariborčanki rezultatsko podhranjen. Na zahtevni progi je iztržila 15. mesto. Na enakem mestu bila na tem superveleslalomu tudi leta 2020. Njen končni zaostanek danes je znašal 3,03 sekunde.

Boljša je bila v Val d'Iseru le leta 2016 s sedmim mestom, na začetku svoje najboljše sezone v karieri, ko je na superveleslalomu nastopila le dan po dvojčku zmag v alpski kombinaciji in smuku.

Počasnejša zaradi zdrsa

Na sobotnem smuku je nosila startno številko 12, s katero je prvič v tej sezoni končala med najboljših pet, na superveleslalomu pa je nastopila kot tretja na startu.

V prvem odseku je bila Mariborčanka hitra, zgolj dve stotinki je znašal zaostanek v tem odseku od prve na startu Italijanke Laure Pirovano.

A hitrosti ni ponesla po progi navzdol, na bolj zavitem delu je zašla iz navidezne idealne najhitrejše linije. Ta "zdrs" ji je dodal kar nekaj desetink, ob prihodu v cilj je z zaostankom 95 stotink sekunde zasedla tretje mesto, zaostala je tudi za Nemko Kiro Weidle. Ta je bila kot takrat druga šest stotink počasnejša od Italijanke na vrhu.

Pričakovalo se je, da bo do spremembe vodstva prišlo pri številki 6. To je nosila Švicarka Lara Gut-Behrami, ena najboljših superveleslalomistk v zadnjih letih, ki je povsem zašla iz smeri in tekmo končala z ničlo.

Naslednja na startu Avstrijka Cornelia Hütter ni naredila napak in je za 93 stotink sekunde izboljšala čas Pirovano.

Nepremagljiva Federica Brignone

Italijanka Federica Brignone pa je takoj zatem s superveleslalomom kariere za 87 stotink z vrha potisnila Avstrijko in prevzela vodstvo. Njen dosežek je bil danes nepremagljiv.

Izkazalo se je, da je na progi postavljenih precej pasti, kar 25 tekmovalk proge ni končalo v cilju, med njimi tudi vodilna v seštevku Američanka Mikaela Shiffrin, Italijanka Marta Bassino, olimpijska prvakinja iz 2018 Čehinja Ester Ledecka.

Zato pa je ob osipu konkurentk priložnost izkoristila 25-letna Lie in drugič v karieri na superveleslalomu osvojila drugo mesto, njen zaostanek je bil 44 stotink sekunde. Na najnižjo stopničko je skočila Goggia (+0,59), ki je zmagala na prvem superveleslalomu sezone v St. Moritzu.

Goggia tako ostaja še naprej v rdeči majici vodilne v disciplini s prednostjo 15 točk pred Brignone, Shiffrin pa je kljub ničli še naprej na vrhu seštevka zime, le razlika do prve izzivalke Brignone se je zmanjšala na 63 točk.

To je bila deveta zmaga na temah v superveleslalomu za Brignone, karierna 24. v svetovnem pokalu. Goggia ima v boju za primat med Italijankami zmago manj.

Konec starega in začetek novega leta bo pri ženskah v znamenju tehničnih disciplin alpskega smučanja. Hitre discipline pa bodo znova na programu od 12. do 14. januarja v Altenmarkt-Zauchenseeju v Avstriji, z dvema superveleslalomoma in smukom.