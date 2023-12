Derbi pacifiške skupine je bil zelo izenačen. Domači so povedli že v sedmi minuti, ko je bil za vodstvo 1:0 natančen Adam Larsson. Ta je preigral dva igralca gostov in plošček potisnil skozi nogi vratarja kraljev. Manj kot sedem minut kasneje je Trevor Moore zadel za prvo izenačenje na tekmi.

Kopitar je v drugi tretjini izkoristil moštveno premoč na ledu gostov iz Kalifornije za vodstvo 2:1. Kralji so minimalno prednost zadržali vse do 58. minute obračuna, ko je Oliver Bjorkstrand ob power playu izenačil na 2:2 in izsilil podaljšek.

Podaljšek je minil brez zadetka, tudi pri izvajanju kazenskih strelov sta vratarja opravila odlično delo, zadnji gol pa je na koncu vendarle pripadel hokejistu kraljev, Carl Grundström je zadel za 4:3 v devetem krogu kazenskih strelov oziroma za izid 3:2 na tekmi.

Domači vratar ubranil 36 strelov

Pri izvajanju kazenskih strelov so za kralje bili uspešni tudi Adrian Kempe, Arthur Kalijev in Trevor Lewis, za Kraken pa Kailer Yamamoto, Yanni Gourde in Matty Beniers.

Vratar gostov iz mesta angelov Cam Talbot je po uspel zbrati 17 obramb, vratar domačih Joey Daccord pa je zaustavil 36 strelov kraljev, tudi dva Kopitarjeva.

Los Angeles Kings v razvrstitvi tihomorske divizije zasedajo tretje mesto z 38 točkami. Na vrhu lestvice so trenutno najboljša ekipa lige Vegas Golden Knights s 45 točkami.

Kralje naslednja tekma čaka prav tako proti pacifiškemu tekmecu, ko bodo v sredinih jutranjih urah po srednjeevropskem času igrali v gosteh pri San Jose Sharks.