Košarkarji Portland Trailblazers niso našli pravega odgovora za Luko Dončića. Ljubljančan je dosegel 22 točk v prvi četrtini, ob polčasu pa je bil že pri 30 točkah. V drugi četrtini so gostje z izidom 38:24 tudi prišli do izdatnejše prednosti, ki jo niso več izpustili iz rok.

Dončić: Soigralci so mi pomagali

»Ne gre zgolj za moj uspeh, to je skupni uspeh. Soigralci so mi pomagali pri današnjem dosežku,« se je Dončić po tekmi zahvalil soigralcem. »V prvem polčasu sem se osredotočil na doseganje košev, saj me obramba Portlanda ni podvajala. V drugem polčasu so me podvajali, mi pa smo se prilagodili.«

Dallas ni ustavila niti odsotnost novinca na položaju centra Derecka Livelyja, ki je moral že v prvi četrtini zapustiti parket zaradi poškodbe gležnja. Teksašani so kljub temu dobili skok-igro s 47:44 in ob skoraj 50-odstotnem metu iz igre nadzorovali potek tekme.

Dončić je v tretji četrtini dosegel svoj 61. trojni dvojček v ligi NBA, Dallas pa je tekmo pripeljal do mirnega zaključka. Za slovenskega asa je to bila tudi 10. tekma v vrsti z več kot 30 točkami, kar je nov klubski rekord. Prejšnji je bil prav tako v njegovi lasti.

Dallas na tretjem mestu

Za Dallas je s petimi zadetimi meti za tri točke 25 točk prispeval Tim Hardaway. »Izvrstno je to. Lahko počivam, mi pa lahko igramo košarko štiri proti trem. Veliko odprtih metov nam je na voljo, ko me nasprotna ekipa podvaja,« je v smehu dejal Dončić.

Za Portland je Anfernee Simons dosegel 31 točk in osem skokov, Jerami Grant pa 27 točk.

Dallas je z izkupičkom 16-9 na tretjem mestu zahodne konference. Preskočil je Denver Nuggets (16-10), ki je v pretekli noči s 117:118 izgubil proti Oklahoma City Thunder. Ravno Denver bo naslednji nasprotnik Dallasa, ekipi se bosta pomerili v noči s ponedeljka na torek v Denverju.

Dvoboj z zgornjega dela lestvice v zahodni konferenci je z uspešnim metom iz obrata 1,4 sekunde pred koncem v prid Oklohome (16-8) odločil kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander. Pred tem je Denver vodil večji del tekme in tudi celo zadnjo četrtino vse do odločilnega koša.

Jokić brez pomoči

Jalen Williams je za Oklahomo City dosegel 25 točk, novinec Chet Holmgrem pa 17 točk, 11 skokov in devet blokad. Za Denver je bil najboljši znova srbski center Nikola Jokić s 24 točkami in 12 podajami, a ni imel veliko pomoči soigralcev. Branilec Kentavious Caldwell-Pope je tekmo izpustil zaradi pretresa možganov, ki ga je doživel na prejšnjem srečanju.

Na preostalih dvobojih večera je odmevala zmaga Golden State Warriors (11-14) na tekmi proti Brooklyn Nets (13-12). Stephen Curry je 16 od 37 točk pri zmagi 124:120 za Golden State dosegel v zadnji četrtini. Pri gostih je bil z 41 točkami prvi strelec Cam Thomas.

V boju za vrh vzhodne konference sta medtem zmagali tako Milwaukee Bucks (18-7) kot Philadelphia 76ers (18-7). Milwaukee je s 146-114 premagal zadnjo ekipo lige Detroit Pistons (2-24). Za košarkarje Detroita je bil to 23. zaporedni poraz, vse bližje je neslavni rekord lige NBA - 26 porazov v vrsti.

Za Milwaukee je Damian Lillard dosegel 33 točk, Bobby Portis jih je prispeval 31, Giannis Antetokounmpo pa 22 točk, osem skokov in šest podaj.

Philadelphia pa je v pretekli noči s kar 135:82 premagala Charlotte Bobcats. Prvi strelec Philadelphie je bil Joel Embiid z 42 točkami, k temu pa je dodal tudi 15 skokov.

V Sacramentu je medtem blestel Keegan Murray, ki je zadel kar 12 metov za tri točke, od tega kar 11 brez zgrešenega strela, kar je nov rekord v ligi. S 47 točkami je Sacramento Kings popeljal do zmage s 125:104 proti Utah Jazz.