Luton je na družbenih omrežjih zapisal, da je tekma prestavljena, za zdaj pa še ni jasno, kdaj bodo odigrali zadnjih 25 minut in sodnikov dodatek. Rezultat je bil ob prekinitvi 1:1.

V 60. minuti se je namreč na igrišču zgrudil kapetan gostov Lockyer. Zdravniki so mu nemudoma priskočili na pomoč in ga na nosilih odnesli z zelenice ter odpeljali v bolnišnico. Na družbenih omrežjih je novinar Fabrizio Romano zapisal, da naj bi bil Lockyer po informacijah Bournemouthove zdravniške službe odziven in pri zavesti. Kluba tega nista potrdila.

Kljub temu zaradi pretresenih nogometašev obeh ekip dvoboja niso nadaljevali.

Srčni zastoj že drugič v enem letu

Kasneje je klub na družbenem omrežju X zapisal, da je Lockyer še drugič letos doživel srčni zastoj, a je bil odziven, potem ko so mu zdravniki pomagali in ga odnesli z zelenice. Po hitri obravnavi na Bournemouthovem stadionu so 29-letnika prepeljali v bolnišnico. Lockyer je v stabilnem stanju, ob njem pa je že njegova družina, so še zapisali pri Lutonu in se zahvalili za sporočila podpore.

Lockyer, sicer osrednji branilec, je prvič srčni zastoj doživel maja na odločilni tekmi za preboj med angleško elito na Wembleyju v dodatnih kvalifikacijah proti Coventryju. Takrat so ga po hitri oskrbi operirali, potem ko so mu odkrili aritmijo. Na igrišča se je vrnil na začetku te sezone in na 14 tekmah dosegel gol in podajo.

Novo razočaranje so doživeli navijači Cityja. Ta je ob odsotnosti Erlinga Haalanda (poškodba) proti Crystal Palaceu vodil z 2:0, a tri točke zapravil v peti minuti sodnikovega dodatka drugega dela, ko je z bele točke za delitev točk zadel Michael Olise.

Pred tem sta bila za City strelca Jack Grealish (24. minuta) ter Rico Lewis (54.), na 1:2 pa je znižal Jean-Philippe Mateta v 76. minuti.

Meščani so posledično na lestvici ostali na četrtem mestu s 34 točkami. Pred njimi so Liverpool s 37, Arsenal s 36 ter Aston Villa s 35 točkami, vsi pa morajo tekme 17. kroga še odigrati.

Arsenal bo v nedeljo gostil Brighton, Aston Villa bo v gosteh igrala proti Brentfordu, Liverpool pa čaka derbi doma proti Manchester Unitedu. V nedeljo bo še tekma West Ham - Wolverhampton.

Na preostalih današnjih tekmah je Newcastle doma s 3:0 ugnal Fulham, Chelsea pa je prav tako na domači zelenici z 2:0 boljši od zadnjeuvrščenega Sheffield Uniteda. Ob 18.30 bo še tekma Burnley - Everton.

Že v petek je Tottenham v gosteh z 2:0 ugnal Nottingham Forest in je na lestvici peti s 33 točkami.