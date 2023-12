V nedeljo bo večji del dneva po nižinah megleno, v višjih legah in na Primorskem pa bo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3, v alpskih dolinah -7, najvišje dnevne od 4 do 10, na Goriškem okoli 13 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo suho vreme. Več sonca bo v gorah in na Primorskem, po nižinah pa bo precej megle in nizke oblačnosti.

Danes in jutri bo vpliv vremena na počutje ugoden, v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden.