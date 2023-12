Adventni čudeži

V neko adventno pričakovanje čudežev sem se stavniško zapletel minule dni, pa čeprav za december v športnih ligah, kot so nogometne in košarkarske, prej velja, da se čudeži decembra končajo. Da čeravno na primer nogometni tereni postanejo težji in načeloma ugodnejši za avtsajderje, ekipe z dražjimi postavami vseeno pokažejo svojo moč. V Španiji sicer čudežna Girona ne popušča in še vedno vodi na lestvici, stavniški koeficient, da bi lahko tudi na koncu bila prva, pa je 7,5, kar je daleč od koeficientov, ki jih je v angleški ligi leta 2016 imel Leicester, katerega stavniški obet, da bo tudi na koncu prvak, je v začetku sezone znašal 1 proti 5000, v Angliji pa je bilo vsega 23 takšnih, ki so na to opcijo stavili po 20 funtov. Vendar je angleška liga dokazano bolj prepustna oziroma bolj demokratična od španske. V vsej zgodovini lige je v Angliji uspelo postati prvak 24 ekipam, medtem ko je v Španiji ta krog zožen na vsega devet ekip.