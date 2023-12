Obračuni med Cedevito Olimpijo in Krko so nekoč veljali za prave derbije, a danes ne več. V veliki meri so za to zaslužni Novomeščani, ki so v zadnjem obdobju toliko nazadovali, da jih je v slovenskem prostoru na drugem mestu nadomestil Helios. Dolenjsko moštvo je tudi zaradi tega angažiralo trenerja Gašperja Okorna, ki pa se zaenkrat ubada s podobnimi težavami, kot so se številni strategi Krke v zadnjih letih. Zadnji dvoboj med kluboma ima zdaj že kar dolgo brado. Moštvi se namreč lani nista pomerili med seboj, nazadnje sta moči merili na drugi četrtfinalni tekmi državnega prvenstva 9. maja 2022. Po dobrem letu in pol se bosta udarili v 12. krogu lige ABA v Tivoliju.

Sow zaključil s sezono

Olimpija v obračun vstopa po novem, že enajstem zaporednem evropskem porazu, ob tem pa ima še naprej težave s poškodbami. Proti Joventutu nista igrala Shawn Jones in Aleksander Šaškov, poškodoval se je Amadou Sow, ki si je strgal sprednjo križno vez v desnem kolenu in je zanj sezona že zaključena, Rašid Mahalbašić pa je le po nekaj dneh zapustil Ljubljano, saj ni mogel trpeti odnosa trenerja Simoneja Pianigianija. Ljubljančani bodo tako močno zdesetkani pod obročema, vnaprej pa je izgovore za morebitne poraze v ligi ABA že začel iskati italijanski strateg, ki je po tekmi v Badaloni izrazil bojazen, da se bodo posledice napornega ritma in poškodb poznale na izidih v regionalnem tekmovanju. Kakšen signal s tem pošilja igralcem, ni potrebno pojasnjevati.

»Še naprej zaradi poškodb izgubljamo igralce, zato smo se znova znašli v neugodnem položaju. Po solidni tekmi proti Joventutu v Badaloni moramo najti način, kako prilagoditi našo igro, saj nam manjkajo igralci na vsakem položaju. Najti moramo rešitev in prikazati solidno predstavo, da ostanemo pri vrhu lestvice regionalne lige. Na visokem igralnem položaju za Karla Matkovića praktično nimamo prave zamenjave, v veliko pomoč nam je po odhodu Klemna Prepeliča zdaj Nikola Radičević, ki se je v Badaloni vrnil na parket in v nekaj minutah prikazal dobro predstavo. Za nas in vse igralce, ki bodo lahko zaigrali, bo ta situacija nov izziv,« je pred dvobojem s Krko povedal strateg Cedevite Olimpije Simone Pianigiani.

Okorn snuje presenečenje

Situacija v Olimpiji bi bila v normalnih razmerah idealna priložnost za odmeven skalp Krke, a kaj, ko imajo tudi Novomeščani zvrhan koš težav. Darko Planinić se je moštvu, v katerem odnosi v slačilnici niso idealni, pridružil šele pred dnevi, hkrati pa dolenjsko moštvo ne beleži dobrih rezultatov v ligi ABA in se je znova znašlo v boju za obstanek. Tekma bo posebna za trenerja Gašperja Okorna, ki mu je Olimpija pri srcu in je pri njej pustil veliko let kariere.

»Po dolgem času prihaja tekma med Olimpijo in Krko. Lani je ni bilo in je iskreno kar nekoliko manjkala. Na obračun se pripravljamo normalno. Vemo, da je Olimpija v težavah s poškodbami in da niha v formi, a po drugi strani je potrebno vedeti, da je premagala Budućnost v Podgorici in Partizan v Stožicah, kar pomeni, da določeno kakovost ima. Bolj kot z njimi se ukvarjamo z našimi težavami. Olimpija je na tej tekmi zagotovo favorit, saj se bori za vrh lestvice, medtem ko mi poskušamo ubežati izpadu. Vsekakor pa v Ljubljano ne prihajamo z dvignjeno belo zastavo. Naredili bomo vse, da pridemo do presenečenja,« sporoča trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 12. krog: FMP – Zadar sinoči, danes ob 15. uri: Olimpija – Krka, ob 17. uri: Igokea – Cibona, ob 19. uri: Borac – Mornar, ob 21. uri: Partizan – Budućnost, jutri ob 17. uri: Studentski centar – Crvena zvezda, ponedeljek ob 18. uri: Split – Mega, vrstni red: Crvena zvezda 10-1, Igokea 9-2, Partizan, Budućnost in Olimpija po 8-3, Studentski centar 6-5, Mega, Zadar in Boraz po 5-6, Cibona 4-7, Split in FMP po 3-8, Krka 2-9, Mornar 1-10.

