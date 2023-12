Energetske družbe iz katastrofalnega v rekordno leto

Obe krovni državni energetski družbo bosta v sklad za obnovo po poplavah namenili po milijon evrov. Višina donacij priča o tem, da sta se tako Gen energija kot Holding Slovenske elektrarne po katastrofalnem letu 2022, ko so zabeležili eno najslabših poslovnih let v svoji zgodovini, letos pobrali. Po neuradnih podatkih bo letošnje leto eno najboljših poslovnih let v njihovi zgodovini.