Dolgo zaprtje šol v času pandemije

Rezultati bralne pismenosti slovenskih četrtošolcev so strmoglavili pod raven iz leta 2006 (zaostanek 15–17 let), rezultati državljanske vzgoje in izobraževanja slovenskih osmošolcev pod raven iz leta 2009 (zaostanek 12–14 let), rezultati matematične, naravoslovne in bralne pismenosti (PISA) slovenskih petnajstletnikov in petnajstletnic pa še nikoli, odkar izvajamo te meritve (Slovenija je v program PISA vstopila leta 2006), niso bili tako slabi (še posebno izrazito na področju bralne pismenosti).

Seveda prve, morda tudi temeljne vzroke za ta »koordinirani« padec na kar štirih ključnih področjih (lahko sklepamo, da bi podobne rezultate pokazale tudi meritve drugih vzgojno-izobraževalnih področij?) lahko hipotetično pripišemo razmeroma dolgemu zaprtju šol v času pandemije covida-19 (118 dni). Zajem podatkov za vse tri študije je bil opravljen neposredno po vrnitvi učencev in učenk v šole oziroma v primeru raziskave PISA nekaj mesecev pozneje. V času zaprtja šol so imeli učenci in učenke omejen dostop do učnih gradiv, še veliko bolj pa do učiteljev in učiteljic ter tradicionalnega in preizkušenega učnega procesa. Večinoma so bili ujeti med zaslone in druge elektronske naprave, s katerimi in preko katerih naj bi pridobivali znanje, ki jim v klasičnem izobraževalnem procesu sicer ni posredovano na takšen način. To pa še ni vse in ta moment je pri oceni »izobraževanja na daljavo« v času epidemije covida-19 hudo podcenjen: učenci in učenke namreč niso bili obsojeni na zaslone le zaradi šolskih dejavnosti in pridobivanja znanja, tudi prosti čas so bili zaradi zaprtosti v glavnem prisiljeni preživljati pred zasloni. Kaj to pomeni?

Zavajajoč učinek zaslonov

Kakor kažejo vedno številnejše raziskave razlik med branjem s papirja (tiskani mediji) in branjem z zaslonov – prva je bila opravljena že leta 1988, še posebno pa je njihovo število naraslo v zadnjih petnajstih letih –, je branje z zaslonov počasnejše, manj natančno, bolj utrujajoče, površinsko, zmanjšuje koncentracijo, pospremljeno je z manjšim razumevanjem (prebranega), retencija in priklic prebranega pa sta manjša kot pri branju s papirja. Nekatere nadaljnje raziskave kažejo tudi, da so bili mladostniki, ki so testne naloge reševali na zaslonih, prepričani, da jih bodo rešili hitreje in učinkoviteje kot vrstniki, ki so naloge reševali na papirju. Rezultat je bil prav nasproten: za naloge so potrebovali več časa, opravili so jih slabše oziroma manj natančno, sprotno merjenje pričakovanja o že opravljenem delu in celo merjenje po opravljenem delu pa je pokazalo, da so veliko preveč optimistično ocenjevali, kolikšen del naloge so že opravili oziroma kako so jo opravili.

Kako lahko to razložimo? Tako, da so sodelujoči sam medij, v katerem so reševali naloge, razumeli kot kazalnik težavnosti nalog, pri čemer so tiskani medij ocenili kot bolj zahtevnega od elektronskega medija oziroma zaslona. Zakaj? Kakor so ugotovili raziskovalci, zaradi poznanosti oziroma »domačnosti« medija: ker elektronske medije mladi po navadi uporabljajo za enostavne, kratkočasne in zabavne aktivnosti (e-pošta, facebook, instagram, youtube, whatsapp …), so sklepali, da bodo tudi intelektualno zahtevnejše naloge lažje in hitreje opravili na zaslonih oziroma računalnikih kot na papirju. To pa ni vse: najslabše so se pri tem odrezali prav tisti, ki so imeli več izkušenj z rabo zaslonov v kratkočasne in zabavne namene. Lahko bi torej sklepali takole: več ko ima nekdo izkušenj s kratkočasno rabo zaslonov, težja bo zanj(o) raba zaslonov v učne namene.

Zdaj pa se poskušajmo postaviti v domačo covidno učilnico. Večino šolskega dela ali celo vse delo učenec in učenka opravita preko zaslona oziroma računalnika. Potem nastopi čas za prosti čas in zabavo. Ker pa so zaprti tudi telovadnice, muzeji, kino in gledališče, se učenec in učenka po sprostitev in zabavo zatečeta k tistemu, kar je pač na razpolago – k računalniku. In (začarani) krog je sklenjen …

To je seveda samo ena od možnih interpretacij, ki strmoglavljenje na lestvicah izobraževalnih dosežkov pojasnjuje predvsem glede na dejstvo, da je bil zajem podatkov opravljen kmalu po odprtju šol. Toda, ali 118 dni zaprtja in omejenosti na zaslone lahko pojasni padec na stanje izpred štirinajstih ali kar sedemnajstih let? To je vprašanje, ki zahteva urgentne odgovore in urgentne rešitve, vsekakor urgentnejše od priprave e-torbe in izobraževanja »digitrajnih učiteljev«.

Skoraj polovica otrok zjutraj utrujenih in lačnih

Naj v zvezi s tem izpostavim še nekaj ugotovitev, ki so v javnih predstavitvah rezultatov ostale nekako v ozadju, pa si zaslužijo več pozornosti. Raziskava PISA tako na primer ugotavlja, da so, primerjalno s povprečjem držav članic OECD, slovenski učenci in učenke poročali o precej nižji kakovosti odnosov z učitelji na šoli. Le 43 odstotkov jih je bilo mnenja, da bi učitelje zaskrbelo, če bi prišli vznemirjeni v razred, 15 odstotkov se jih je počutilo ustrahovane s strani učiteljev na šoli, 14 odstotkov pa jih je celo poročalo, da so učitelji do njih zlobni. Primerjalno s povprečjem držav članic OECD so slovenski učenci in učenke poročali tudi o precej nižji opori s strani učiteljev matematike (mimogrede, podobno nizka je bila ocena opore s strani učitelja oziroma učiteljice slovenščine v raziskavi PISA 2018).

Nekaj podobnega najdemo v raziskavi ICCS 2022, v kateri je ocena učencev glede odprtosti razprav v razredu (učiteljevo spodbujanje izražanja mnenj …) in dojemanja odnosa med učencem in učiteljem (pravičnost, dodatna pomoč učiteljev, zanimanje učiteljev za dobro počutje učencev …) precej pod povprečjem ICCS 2022, trend pa negativen. Glede na že navedeno nas verjetno ne bi smelo presenetiti, da po ugotovitvah raziskave PISA 2022 približno petina slovenskih učencev in učenk ne čuti pripadnosti do šole, 14 odstotkov se jih počuti izločene, 16 odstotkov čudne in odveč, enajst odstotkov pa jih poroča, da se v šoli čutijo osamljene. Da ne gre za naključje, ampak za problem, ki bi utegnil biti sistemske narave, kažejo tudi podobne ugotovitve raziskave PIRLS: 14 odstotkov učencev in učenk ne čuti pripadnosti šoli, deset odstotkov pa se jih v šoli ne počuti varnih.

In ne nazadnje, občutek varnosti in pripadnosti, kakor tudi dobre izobraževalne dosežke, je še težje doseči, če se, na primer, več kot četrtina četrtošolcev v Sloveniji (raziskava PIRLS se izvaja v četrtih razredih) zjutraj, ko pridejo v šolo, počuti utrujene ali lačne, in to prav vsak dan pouka. Če se vsak dan ali skoraj vsak dan počuti utrujene okoli 46 odstotkov učencev, lačne pa okoli 40 odstotkov. In če le devet odstotkov učencev zjutraj, ko pridejo v šolo, ni nikoli utrujenih, in le 23 odstotkov nikoli lačnih …

Pedagoški inštitut je raziskovalna ustanova. Mi raziskave le izvajamo in z njihovimi rezultati seznanjamo strokovno in druge javnosti, nismo pa za rezultate odgovorni. Pedagoški inštitut tudi nima nikakršne odločevalne ali izvršilne moči. Mi na probleme lahko le opozarjamo. Njihovo reševanje pa je stvar politične odločitve. Glede na rezultate – takojšnje politične odločitve. Čas prenove učnih načrtov in celotnega šolskega sistema se zdi idealna priložnost za spremembe na bolje.

PROF. DR. IGOR Ž. ŽAGAR, direktor Pedagoškega inštituta