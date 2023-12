Noč živih mrtvecev 1968

Mnoge grozljivke v zgodovini so nizkoproračunske. Nekoč so režiserji dokumentarno snemali naravne katastrofe in prometne nesreče, da bi dobili poceni material za svoje filme, a običajno to ni prineslo uspeha. Uspel pa je film Night of the Living Dead, za katerega je legendarni režiser George A. Romero porabil 125.000 dolarjev,zaslužil pa 30 milijonov. Zgodba o truplih (zombijih), ki hodijo naokoli in napadajo navadne ljudi, je postala velika in Romero je posnel še pet filmov. Zombiji so postali uradna strašljiva bitja, kot volkodlaki in vampirji.