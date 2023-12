Moldavija, Pridnestrje, Ukrajina: Prepleteni v vojni – "Če bi padla Ukrajina, bi bili mi naslednji."

Najkrajša pot iz moldavskega Kišnjeva v ukrajinsko Odeso vodi prek Pridnestrja. Pot nad krajem Hirbovat se na moldavski strani izteče v ozko blatno cesto, po kateri v breg rine lokalno terensko vozilo. Nekoliko kasneje se navzdol vali težek tovornjak in poglablja kolesnice. Očitno je, da cesta ne vodi nikamor. Onstran hriba je križišče, ob katerem stoji policijski kontejner. Pogled naprej zastira ogromen zarjavel železen portal. Vrata so odprta, a na drugi strani je zasnežen kolovoz. »Tu ne morete naprej. Aretirali vas bodo,« pravi moldavski policist, ki presenečen pridrsa iz kontejnerja. Za njim skozi vrata kuka policistka. »Morali boste nazaj in okrog,« zamahne z roko.