Širitveni proces Evropske unije: Cena pragmatizma

Evropska unija leta 2023 ne končuje politično okrepljena, pa tudi politično oslabljena ne. Če lahko pragmatizem opišemo kot politično vrednoto samo po sebi, se je EU letos še kako proslavila. Z drugim letom vojne v Ukrajini se je v sedemindvajseterici dokončno utrdilo prepričanje, da mora Unija delovati kot geopolitični akter. To se vidi pri zavzemanju samosvojega odnosa do Kitajske in nadaljnjem kljubovanju Rusiji. Klavrno pa želeni položaj geopolitičnega akterja spodleti pri soočanju z vojno v Gazi, kjer so že zdavnaj padle vse zavore Izraela glede civilnih žrtev, še vedno pa dogajanja niti v Evropi, kaj šele v ZDA ne znajo opredeliti za genocid.