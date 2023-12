Samo četrtina osebnih zdravnikov je »kriva« za vse izbrisane bolnike

V času sprejemanja še enega interventnega zakona na področju zdravstva ostaja civilna iniciativa Glas ljudstva glas vpijočega v puščavi s trditvijo, da je problem sto štirideset tisoč odraslih in otrok mogoče rešiti takoj, medtem ko zakon prinaša nekaj medlih ukrepov, ki bodo agonijo v najboljšem primeru le upočasnili. Problem je nastal leta 2019 dobesedno čez noč z odločitvijo ministra za zdravje, da zdravniki v primarnem zdravstvenem varstvu lahko odklonijo sprejemanje novih pacientov, ko dosežejo 1895 glavarinskih količnikov (GK), ki ustrezajo 1344 pacientom. Normativ je nastal pod pritiskom zdravniških sindikatov, ki so svojo zahtevo utemeljevali z neznosnimi delovnimi obremenitvami in izgorelostjo zdravnikov.