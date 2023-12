Trnovo reševanje javne medijske hiše

Zdi se, da se o RTV Slovenija zadnjih nekaj let pogovarjamo skoraj vsak mesec vsaj enkrat. Vedno znova pa državljani in državljanke prejmemo več negativnih kot pozitivnih novic. Sprva nespametno ukinjanje in menjava kadra, potem z novo vlado referendum, od referenduma pa do novih sprememb in premikov. In kot zadnja velika novica je zakrožil predlog programsko-produkcijskega načrta za leto 2024, tako imenovanega PPN, ki je med zaposlenimi in strokovno javnostjo vzbudil veliko nasprotovanja.