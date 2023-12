Nekaj manj kot sto let kasneje je avstrijski zavod za zaposlovanje skupaj z dunajsko in univerzo v Oxfordu v kraju zagnal pilotski projekt, ki ga uresničuje Andreas Bertalan. Z njim od februarja 2021 vsakemu dolgotrajno brezposelnemu v kraju zagotavljajo dostojno plačano zaposlitev bodisi v obratih projekta bodisi v zasebnem gospodarstvu s subvencijami zavoda za zaposlovanje, pri čemer so stroški na posameznika nižji, kot če bi prejemal nadomestilo za brezposelnost. Podobno kot pred sto leti tudi tokrat raziskovalci spremljajo, kaj se ob tem projektu dogaja v kraju, le da se tokrat uresničujejo pozitivne spremembe, ki jih prinaša polna zaposlitev ljudi, ki so bili leta brez dela. Andreas Bertalan pravi, da je v projekt trenutno vključenih 79 ljudi, od tega pet akademikov, polovica preostalih je mladih, ki prej nikdar niso dobili priložnosti, in polovica takšnih, ki so iz različnih razlogov izgubili delo le nekaj let pred upokojitvijo. Po skoraj treh letih so rezultati več kot pozitivni, tri četrtine dolgotrajno brezposelnih je dobilo zaposlitev, več kot polovica jih je našla zaposlitev v zasebnem gospodarstvu, kar jim je temeljito spremenilo življenje na bolje, preostali so se bodisi upokojili ali pa odselili.