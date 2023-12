Srčna restavracija kot recept proti osamljenosti

Sanne Doedens vodi restavracijo, ki obratuje le dvakrat na teden, gostuje pravzaprav v občinskem domu na severu Amsterdama in med prostovoljci v kuhinji in strežbi so tudi ljudje s posebnimi potrebami. Močno raznoliki gostje pa v »srčno restavracijo« – Resto van Harte ne pridejo le zaradi okusnega in poceni obroka, temveč predvsem preganjat osamljenost in poiskat družbo.