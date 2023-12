RTV Slovenija je v tem primeru, kot javni medij s posebno vlogo politike pri njenem delovanju, najočitnejši kazalec tega. In resnično neodvisna javna RTV ni bila po volji nobeni vladi in stranki, razlika je bila zgolj v stopnji antagonizma, odprtega konflikta ali destruktivnosti politike do RTV. Napetosti so inherentne temu odnosu, saj naj bi – javni – medij nadzoroval politiko in razkrival njene napake ali koruptivnost, na drugi strani pa politika pri javnem mediju vendarle drži v rokah nekatere vzvode, v tem primeru finančne, da to hišo okrepi ali oslabi.

Že v času pred vlado Janeza Janše ta javni medij na vladni strani ni imel nobenega sogovornika. Še več, po nekaterih informacijah so politiki razmišljali o izvedbi grškega scenarija. Prezir do javne radiotelevizije obstaja pri skrajni desnici in tudi na sredini in levici. Ta vlada zdaj po gasilsko rešuje milijonsko luknjo, ampak to ni strukturna rešitev. Da bo tako, sem opazil pri lanskem referendumu, pri vladi in njenih politikih ni bilo čutiti iskrene podpore. Ne govorim o predsedniku vlade in o vseh politikih koalicije, a precejšnja skupina ljudi, ki so v tej vladi na visokih položajih, je ta zakon in pobudo civilne družbe podpirala s stisnjenimi zobmi. x Mladina