Ljubljanski kriminalisti so končali preiskavo sumljive smrti 67-letne ženske, ki so jo sredi minulega tedna našli mrtvo v domačem stanovanju sredi Kočevja. Že takoj po grozljivem odkritju trupla so osumili njenega 40-letnega sorodnika, po naših neuradnih informacijah gre za njenega sina, vendar so potrebovali nekaj časa, da so razčistili vse okoliščine njene smrti. Tako so sprva govorili zgolj o sumu nasilne smrti, danes pa so nam potrdili, da so 40-letnika kazensko ovadili zaradi kaznivega uboja in ga tudi že privedli pred preiskovalnega sodnika, ki ga je poslal v pripor.

Večkrat grob do matere

Podrobnosti nasilnega obračuna sina z lastno materjo policisti ne razkrivajo, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi sin 67-letnico pretepel in ji vzel življenje z lastno fizično silo. Pred tem so se namreč pojavile tudi informacije, da naj bi jo zabodel z nožem, ki pa po naših informacijah ne držijo. Tudi glede motiva policija molči, neuradno naj bi osumljeni 40-letnik mamo pogosto prosil za denar. Do matere naj bi bil v preteklosti že napadalen, do konfliktov pa naj bi prihajalo predvsem zaradi denarja. Ko je 67-letnica v začetku vsakega meseca prejela pokojnino, naj bi jo prosil za denar, prošnje pa so se lahko sprevrgle tudi v kričanje in razgrajanje, nazadnje celo v uboj.