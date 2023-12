Martin Bučar je pred sedmimi leti, ko je imel komaj 16 let, prižgal petardo, za katero danes pravi, da je bila skoraj bomba, saj je vsebovala kar 75 gramov smodnika. Močno je počilo, pristal je v bolnišnici, sledilo je več operacij, okrevanje je bilo dolgo. Lahkomiselno ravnanje ga je zaznamovalo za vse življenje, kajti ostal je brez obeh rok, še vedno ima težave z očmi in ušesi. Kot ambasador varne rabe pirotehnike zdaj ozavešča javnost.

»Želim si, da nihče od zaposlenih in staršev nikoli več ne doživi tega prvega krika, ko starš izve, kaj se je otroku zgodilo in da ta otrok nikoli več ne bo imel enakega življenja,« pa pravi dr. Metin Omerović iz urgentnega centra UKC Maribor, ki se prav tako sooča s temi poškodbami, a na drug način. Po besedah njegovega kolega dr. Bojana Šparaša z oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline se poškodbe zaradi pirotehnike nikoli popolnoma ne pozdravijo. In vsi pacienti, ki se huje poškodujejo, na koncu obžalujejo, da niso pirotehnični izdelki strožje prepovedani.

Poškodovani prsti, dlani, oči ...

Za nekatere so še vedno zelo vabljivi, sploh za mlade. Ravno v sredo so policisti iz Zagorja ob Savi fantu, ki jih še ni dopolnil 18 let, zasegli skoraj 2000 kosov različnih pirotehničnih izdelkov. Med 85 kršitvami zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki jih je policija obravnavala med lanskimi božično-novoletnimi prazniki, so jih mladoletniki zagrešili kar 64. Po dveletnem zatišju, ki ga je prinesla epidemija, je lani močno naraslo število poškodovanih, tudi s hujšimi posledicami. Ekstremno se je povečalo število poškodb pri mladoletnikih, med 15 poškodovanimi jih je bilo kar deset. Vsi so se poškodovali s petardami, ki so sicer že leta prepovedane. Skupno so bili hudo poškodovani štirje ljudje, med njimi dva mladoletnika. Največ je bilo poškodb oči, obraza in rok, šlo je za otekline, odrgnine, opekline in zlome. En otrok je na levi roki dobil več zlomov in raztrganine na vseh petih prstih in dlančnicah. V drugem primeru je polnoletna oseba izgubila dlan. V še enem primeru je prav tako odrasla oseba utrpela trajno okvaro vida na levem očesu, medtem ko je eden od mladoletnikov utrpel raztrganine dlani. Poškodbe so nastale zaradi petard, baterij in rimskih sveč.

Policija je od začetka lanskega decembra do 10. januarja letos obravnavala tudi 31 primerov, ko so jo zaradi petard skupili avtomobili, koši in zabojniki za smeti, poštni nabiralniki, parkirni avtomati, fasade, sanitarije in prenosna stranišča. Vložili so 24 ovadb zaradi poškodovanja tuje stvari in eno zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Ne kupujte na ulici ali prek spleta

Policija poziva starše, naj otroke opozarjajo na nevarnost, predvsem pa naj jim bodo za zgled. Kdor se uporabi pirotehnike vseeno ne more odreči, naj jo uporablja čim bolj varno. »Nikakor je ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali na ulici, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih prodajajo po družbenih omrežjih. Izkušnje kažejo, da so ti izdelki zelo nevarni. Večinoma niso testirani, vprašljivi so tudi materiali, iz katerih so narejeni,« opozarja Robert Horvat z novogoriške policijske uprave. Pri uporabi bodite uvidevni, zaradi drugih ljudi in živali, ki jim pokanje in svetlobni učinki predstavljajo velik stres. Pirotehničnih izdelkov iz kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v vozilih potniškega prometa in na površinah, kjer so javni shodi in prireditve.

Izdelke iz kategorije F1 je dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom, in še to samo starejšim od 14 let. Uporabljati pa se jih sme samo od 26. decembra do vključno 1. januarja, pri čemer jih smejo otroci uporabljati izključno pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Posest in uporaba petard vseh oblik in moči sta prepovedani. Kar velja tudi za lastno izdelavo pirotehničnih sredstev in predelavo zaradi povečanega učinka oziroma njihovo preprodajo ali posest. Če se tega ne držimo, je zagroženih od 400 do 1200 evrov globe. Uporaba drugih izdelkov, kot so rakete, fontane, baterije, pirotehnične vžigalice, čudežne svečke, tortne fontane, čmrlji in podobno, je dovoljena vse leto.