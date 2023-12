Nogometaši Olimpije so z zmago z 2:1 proti Slovanu v Bratislavi zaključili premierni nastop v konferenčni ligi. Zmaga je sicer prestižna, saj Olimpija ni imela več možnosti za uvrstitev v izločilne boje, kamor sta napredovala favorita Lille in Slovan Bratislava, a obenem pomembna za ugled kluba in njegovo blagajno, ki je po osvojitvi novih treh točk bogatejša za pol milijona evrov.

Dva gola velikega dolžnika sezone

Junak ljubljanske zmage v slovaški prestolnici je bil z dvema goloma Brazilec Pedro Lucas, ki je sicer med največjimi dolžniki sezone. Olimpija je povedla iz spretne akcije ob prostem strelu, v drugem delu pa je imela igralca več, potem ko je bil zaradi prekrška nad prodirajočim Brestom izključen vratar gostiteljev Milan Borjan, kanadski reprezentant, rojen v Kninu, ki igra za Slovan kot posojeni igralec Crvene zvezde. »Vedno je lepo leto zaključiti z zmago. Fantje so si jo po igri tudi zaslužili. Prikazali so zelo dobro igro, zato sem zelo vesel, da smo na takšen način končali prvi del sezone. Vse je bilo lažje, ko je domači vratar prejel rdeči karton. Zelo pomembno je bilo, da se fantje niso bali igrati in so se hoteli nadigravati. Pokazali smo, da znamo igrati nogomet. Morda smo v prvem polčasu premalo napadali prostor, v drugem delu smo to počeli veliko boljše in bi v zaključku tekme lahko dosegli še kakšen gol,« je povedal trener Olimpije Zoran Zeljković ​in posebej pohvalil množično podporo navijačev, ki so dopotovali v Bratislavo.

Ljubljančani so sklenili štiri mesece dolgo evropsko popotovanje, v katerem so na 14 tekmah dosegli pet zmag, dvakrat remizirali in sedemkrat izgubili, razlika v zadetkih pa je 12:20. Start v evropsko jesen je bil sanjski, ko je Olimpija z dvema zmagama izločila latvijskega prvaka Valmerio ter z remijem in zmago, ob treh goli kapetana Tmija Maxa Elšnika, bolgarskega šampiona Ludogorec. Zlasti povratna tekma v Sožicah je bila nepozabna srhljivka, ko je Elšnik zmagoviti gol dosegel v 92. minuti, vratar Matevž Vidovšek pa je v 12. minuti sodnikovega dodatka ubranil enajstmetrovko, iz katere bi gostje lahko iztržili podaljšek. Olimpija si je s tem zagotovila najmanj skupinski del konferenčne lige. V igri je bilo očitno, da še delujejo mehanizmi, ki jih je v lanski sezoni vpeljal šampionski trener Albert Riera. Poraza z Galatasarayjem in Qarabagom sta že nakaza padec forme in vse bolj očitno je bilo, da portugalski trener Joao Henriques zaradi neizkušenosti, kako trenirati velike ekipe, ki v svojih državah osvajajo lovorike, ni kos izzivom. Očitno je bilo, da mu zaradi tega, ker nikoli ni bil profesionalni nogometaš, primanjkuje nogometni instinkt. Ob izbiri igralcev se ni ravnal po nogometnih zakonitostih, ampak je stavil na klan svojih rojakov in povsem zgrešil z izbiro udarnega napadalca (luknjo je z goli pokril krilni napadalec Rui Pedro), ko je 32-letni Mustafa Nukić dobil prednost pred hitrejšim ter tekaško bolj sposobnim 20-letnim Admirjem Bristrićem.

Zeljković najprej naredil red v obrambi

Potem ko je vodstvo kluba ob začetku skupinskega dela konferenčne lige napovedovalo uvrstitev v izločilne boje, je bil vstop v tekmovanje porazen. Olimpija je bila ob porazih z Lillom v gosteh (0:2) in Slovanom iz Bratislave v Ljubljani (0:1) povsem nenevarna za gol tekmeca, saj je v okvir francoskega gola sprožila le en strel, v slovaškega pa dva. Končno je tudi vodstvo kluba spoznalo, da je treba zamenjati trenerja Henriquesa in naslednika našlo v Zoranu Zlejkoviću, ki ga je s klopi Kopra dobilo tako, da je plačalo odškodnino. Evropski start Zeljkovića je bil polom s porazom z 0:3 pri Klaksviku sredi Atlantika na Ferskih otokih, a počasi je le spoznal ekipo in uveljavil svoje ideje, da je obramba postala trdna. V četrtem krogu proti Klaksviku je dosegala prvo zmago in gola v tekmovanju, se dobro kosala z Lillom v blatnih Stožicah in za konec nepričakovano premagala Slovan. Olimpija je v skupinskem delu dosegla štiri gole, dva je dosegel Brazilec Pedro Lucas, po enega Portugalec David Sualehe in Slovenec Nukić.

Olimpija si je z evropskimi nastopi z denarjem iz Uefa napolnila blagajno, saj je 2,9 milijona evrov prejela za uvrstitev v skupini del konferenčne lige in en milijon evrov premije za dve zmagi (vsaka je vredna po 500.000 evrov). Ker je s prodajo Svita Šešlarja v drugo turško ligo zaslužila vsaj dva milijona evrov, je pokrila letni proračun, zato je nelogično, da se širijo govorice, da igralci še niso dobili premij za naslov državnega in pokalnega prvaka, medtem ko za uvrstitev v skupinski del menda sploh niso bile predvidene.

Pozimi se v slačilnici obeta velika čistka. Elšnik je prerasel slovensko ligo in želi oditi, a vodstvo ima drugačne načrte. Ruiju Pedru, ki je vodilni strelec slovenske lige z 10 goli, se izteče pogodba spomladi in če ne bo sprejel ponudbe za podaljšanje, je zadnja priložnost za vsaj minimalen zaslužek zimska prodaja. Kopica tujcev, ki je prišla v klub, ni izpolnila pričakovanj. Svoje seznam želja ima tudi Zeljković. x