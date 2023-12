23. decembra se bo na Pumptrack poligonu v Litiji ustavil tisti, ki ga otroci nestrpno čakajo. Letošnji prihod bo še posebej vznemirljiv. Ne le, da je s pomočjo društva Božiček zamenjal sani in jelene za kolesa, že lani si je omislil še eno osupljivo prevozno sredstvo: helikopter!

»Vse skupaj se je začelo že malo pred ustanovitvijo društva leta 2017, ko smo v času božiča vsako leto ljubiteljsko kolesarili na Janče, opremljeni z Božičkovimi kapami in bradami. Zdelo se nam je fino, ko smo šli čez mesto in so nam otroci mahali. Pa smo se spomnili: 'Kaj, če bi se res povsem oblekli v Božičke in obdarovali otroke v našem mestu!'« začetke opisuje Samir Handanagić.

Tako so se kolesarski prijatelji organizirali, pripravili darila in osrečevali otroke. »Iz leta v leto se je širilo, otroci so že vedeli, da Božiček prihaja, in so nas čakali ob cestah. Vnaprej smo določili, kje se bomo s kolesi peljali. 'Pravi' Božiček je imel sicer svoj božični mobil, pred njim je bil Grinch, za njim pa gruča kolesarjev, oblečenih v Božičke, z nahrbtniki in darili.«

Domislica s helikopterjem, ki so jo v društvu izvedli že lani, se je izkazala za izredno atrakcijo. »Odziv je bil fenomenalen,« se spominja Samir. »Otroci imajo radi take stvari. Helikopter, Božiček pa še darila! Tri stvari na en mah. Vsako leto skušamo vpeljati še kaj novega. Letos smo vključili tudi glasbeni program, nastopil bo Vili Resnik.« Prva leta so se Božički s kolesi peljali naokrog, letos pa so cel program zastavili na lokaciji Pumptrack-a, saj je društvo tudi skrbnik tega športnega parka.

»Ko Božiček pride in vse otroke obdari, res zraven še ni koles, bomo šli pa kasneje s kolesi po zastavljeni poti in morda pridemo še do kakšnega otroka, ki ni mogel priti. Tako, da bomo to s kolesi ohranili, smo le Božički na kolesih.«

V svojem tempu

Društvo Litijski Tempomat se ni torej razvilo iz tekmovalne usmerjenosti, temveč predvsem iz ljubiteljskega kolesarjenja in prijateljskega druženja. »15 let nazaj me je poslovni partner navdušil nad kolesom. Rad je kolesaril in je predlagal, da mi čez vikend posodi kolo. Najprej sem se otepal, da nisem za kolo. Pa sem le poskusil in ugotovil, da bo to eden izmed mojih novih hobijev,« o začetkih potiskanja pedal pripoveduje Samir Handanagić. »Potem smo začeli s prijatelji kolesariti. Pet let smo se družili, nato je prišlo do debate, kako naprej. Prej smo v naši občini sicer imeli eno športno društvo, Partizan. Zdaj ga že dolgo ni več. Oni so tudi organizirali dogodke, med drugim Kolesarski vzpon na Geoss, ki smo ga dve leti nazaj obudili. Tako smo s prijatelji sklenili, da na novo ustanovimo kolesarsko društvo. Na začetku smo bili pri kolesarjenju precej zagnani,« se nasmeji Samir, »ampak smo imeli kar konstantno hitrost. Povprečje je bilo 40 km/h ali nekaj več. Doma sem se z ženo Majo pogovarjal o imenu in je predlagala Litijski Tempomat. Soglasno je bilo sprejeto med ostalim članstvom.«

»Furaj poni« in Državno prvenstvo s Sindikatom policije

V društvu so se usmerili v organizacijo kolesarskih dogodkov, ki so do sedaj postali že zelo prepoznavni. Njihovo načrtovano število dogodkov v letu 2024, ki jih bodo izpeljali tako znotraj kot zunaj občine in v tujini, je rekordno doslej. Predvidenih je sedemnajst. Med njihovimi najbolj prepoznavnimi dogodki so, poleg Božičkov na kolesih, še kolesarjenje po Gran Canariji, po Istri, Tempomatova diagonala in že omenjeni Vzpon na Geoss. »Ta dirka je vključena tudi v Pokal Slovenije. Vendar to ni zgolj za profesionalce, za vse je. Vozimo se s cestnimi kolesi, vpeljali smo tudi posebno kategorijo Furaj poni. Letos bo še nova rubrika: Državno prvenstvo s Sindikatom policije. Dokumentacijo za dirko imamo urejeno še tri leta. Potem bomo skušali cilj postaviti še malo višje,« načrtuje Samir Handanagić.

»Tudi Gran Canaria je zelo velik dogodek in organizacijski zalogaj. Letos nas tja potuje dvaintrideset kolesarjev in kolesark. Vse je že rezervirano, prostih mest sploh ni več. V marcu gremo z društvom na kolesarske priprave na Hrvaško, kjer so pogoji v tistem obdobju boljši. Zadnji šolski dan bomo izpeljali dogodek Tempomatov družinski krog, na katerega bomo povabili vse člane z družinami, da skupaj odpeljemo en krog. Potem pa otroke ob zaključku šole za nagrado peljemo na tortice in sladoled.«

Predsednik društva je zadovoljen, saj stalna rast članstva kaže na to, da delajo dobro. »Iz leta v leto nas je več, zdaj se bližamo že stošestdesetim članom in članicam. Vključene so vse generacije od mladoletnih naprej.«

V društvo je vključeno manjše število kolesark, od vseh članov je ženskih članic zgolj šestnajst.

»Mogoče mislijo, da smo tekmovalno naravnani in jih je strah priti k nam. Po moje je to glavni problem,« meni predsednik društva. »Če bi se nam kakšna pridružila pri vožnji, bi ji bilo od začetka mogoče malo težko ali pa niti to ne. Odvisno od pripravljenosti. Mi smo veseli vsakega novega člana in članice, vsekakor vabimo tudi dekleta, ženske.«

Kolesarsko društvo Litijski Tempomat V današnjem času, ko se kolesarjenje uveljavlja ne le kot zdrav šport, temveč tudi kot trajnostna in okolju prijazna alternativa prevoza, se Kolesarsko društvo Litijski Tempomat zavzeto trudi za razvoj kolesarske skupnosti in spodbujanje ljubezni do kolesarjenja. Da bi dosegli svoje cilje in še naprej izvajali uspešne dogodke, vas vabijo k podpori. Denarna sredstva so ključna za izvedbo njihovih kolesarskih dogodkov, vzdrževanje poti in infrastrukture ter spodbujanje kolesarske kulture v skupnosti. Vaše finančno sodelovanje bo omogočilo nadaljnjo organiziranje kvalitetnih prireditev. TRR: SI56 6100 0002 0137 547 Kolesarsko društvo Litijski Tempomat Kidričeva cesta 1b 1270 Litija Namen: CHAR - donacija Podpora ni omejena le na finančna sredstva; lahko jih podprete tudi z izdelki. Vaša podjetja lahko donirajo kolesarsko opremo, dodatke ali druge promocijske izdelke, ki jih bodo razdelili med tiste, ki jih v njihovi skupnosti najbolj potrebujejo. S tem poleg kolesarjenja izkazujete tudi družbeno odgovornost.