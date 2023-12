"The court has found that Mirror group's principal board directors, their legal department, senior executives and editors, such as Piers Morgan, clearly knew about or were involved in these illegal activities.”pic.twitter.com/0FOpXJL74v — Omid Scobie (@scobie) December 15, 2023

Sodnik višjega sodišča v Londonu Timothy Fancourt je danes potrdil obsežno vdiranje v telefone slavnih med letoma 2006 in 2011 s strani časopisne skupine Mirror (MGN), ki izdaja časnike The Mirror, Sunday Mirror in Sunday People.

Glede tožbe princa Harryja pa je odločil, da je 15 od 33 spornih člankov nastalo zaradi vdora v telefon princa ali njegovih bližjih oz. so nastali ob pomoči nezakonitega zbiranja informacij med letoma 2003 in 2009. »Vojvoda je bil v svojih pričanjih nagnjen k domnevi, da je vse objavljeno rezultat prestrezanja glasovne pošte, saj je bilo v tistem času v skupini Mirror zelo razširjeno vdiranje v telefone,« je dodal sodnik.

Obenem je sodišče danes ugotovilo, da je novinar Piers Morgan, ko je bil urednik Daily Mirrorja, vedel za vdiranje v telefone in v to bil tudi vpleten.

Princ Harry je v prvem odzivu preko svoje odvetniške ekipe sporočil, da je danes pomemben dan za resnico in odgovornost. Ob tem je pozval oblasti in policijo k uvedbi preiskave v tem primeru, da se ugotovi, kdo je kršil zakon.

Tiskovni predstavnik MGN pa je sporočil, da se opravičujejo za zgodovinske kršitve. Zagotovil je, da so prevzeli polno odgovornost in da bodo plačali ustrezno odškodnino.

Harry je preko tožbe od MGN zahteval odškodnino, ker so novinarji skupine vdirali v telefone, prihajali do informacij pod pretvezo in izkoriščali zasebne preiskovalce za nezakonite aktivnosti. V okviru tožbe je postal prvi član britanske kraljeve družine v več kot stoletju, ki je pričal na sodišču.

Poleg princa so MGN tožili še drugi slavni, med njimi Michael Turner in Nikki Sanderson, ki so bili žrtve domnevnega nezakonitega pridobivanja informacij. Obravnave so se končale junija, med drugim so v sedmih tednih zaslišali nekdanje novinarje, urednike in zasebne preiskovalce.