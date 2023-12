Miloradu Dodiku bi vendarle sodili v Sarajevu

Oddelek za pritožbe na Sodišču Bosne in Hercegovine je zavrnil zahtevo obrambe Milorada Dodika, da bi mu sodili v Banja Luki in ne v Sarajevu. Zagovarjati se mora zaradi podpisa pod zakona, ki določata, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika in ustavnega sodišča BiH.