Izrael je ponoči nadaljeval silovito bombardiranje Gaze, med ubitimi so po navedbah palestinskih virov znova tudi otroci. Nad južnim delom palestinske enklave so davi opazili tudi goste črne oblake dima, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo ubitih in ranjenih več deset ljudi v mestih Han Junis in Rafa, bombe so padale tudi na stanovanjske stavbe. Po navedbah izraelskih sil naj bi se voditelji gibanja Hamas skrivali v južnem delu Gaze, potem ko je na sto tisoče ljudi zbežalo s skoraj povsem uničenega severa.

Humanitarne organizacije poudarjajo, da so razmere v Gazi katastrofalne. Juliet Touma iz agencije ZN za palestinske begunce je dejala, da že tako slabo stanje še poslabšuje hladno in deževno vreme, zavetišča pa pokajo po šivih, poroča britanski BBC.

Washington medtem previdno opozarja Izrael, naj si prizadeva za zaščito življenj civilistov in za zmanjšanje intenzivnosti vojaških operacij.

Izraelski politični vrh pa je tudi ob četrtkovem srečanju s svetovalcem za nacionalno varnost ZDA Jakeom Sullivanom vztrajal, da bodo z vojno nadaljevali, dokler ne dosežejo zmage nad Hamasom. Sullivan se bo sicer danes sestal še s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom.

Izraelska vojska je ob tem danes sporočila, da so našli truplo enega od talcev, ki so jih med napadom 7. oktobra v Izraelu zajeli pripadniki gibanja Hamas. Identificirali so ga kot 28-letnega francosko-izraelskega državljana Elio Toledana.

Sožalje svojcem ob njegovi smrti je v objavi na družbenih omrežjih izrazila francoska zunanja ministrica Catherine Colonna, ki je zapisala še, da je prednostna naloga Francije prizadevanje za izpustitev vseh talcev.