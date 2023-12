Pomoč tatovom

Zadnje čase nas policija vse večkrat opozarja na nepridiprave, ki na nas prežijo v digitalnem svetu. Potencialnih prevar prek spleta, telefona, skratka na daljavo, je toliko, da smo vsi že skoraj pozabili, da moramo paziti tudi v resničnem življenju. Tako so tatovi prejšnjo soboto v Brežicah izrabili nepazljivost žrtve, ki so ji tatovi iz odklenjenega avta ukradli denarnico. Not je bilo 300 evrov, moški pa je kasneje ugotovil še, da so mu pred preklicem kartice z več dvigi ukradli še dodatnih 1300 evrov. Na žalost jim je gospod delo strašansko olajšal – poleg kartice je imel v denarnici namreč tudi PIN številko. Več sreče (in pameti?) je imela nekaj ur kasneje tarča tatov sredi Dolenjske, kjer so ji med mašo iz denarnice v avtu ukradli bančni kartici. Da je nekaj narobe, je ugotovila šele ob prejemu sporočila na telefon o neuspelem poskusu dviga 800 evrov na bankomatu. Res sreča ali zaščita višje sile?

Micka Kovačeva …

Namesto da bi uživali v nekaj minutah miru, so novomeški policisti v nedeljo zvečer preganjali lačne falote. Štirje so bili, ki jih je očitno premamil vonj sveže pečenega kruha in peciva, ki se mu niso mogli upreti. Vstopili so v pekarno, naročili dobrote in jih pojedli. Ker obrok njihovega kruljenja ni utišal, so naročili še eno ‘rundo’, a jim je pek ni hotel dati, dokler ne poravnajo računa za vse, kar so pojedli dotlej. Četverica nad pozivom ni bila niti najmanj navdušena. Denarja mu niso dali, so pa z njim delili nekaj groženj. Brezplačno. Zanimivo bo videti, ali si je četverica s tem prislužila čast za nastop v kaki novi pesmi. V stilu ljudske, v kateri nastopa Micka Kovačeva, ki je pila, a nič plačala.

Dolgoprsti praznični zborček

Svojega plena nista plačala niti pridaniča, ki sta pred kratkim v Črnomlju v trgovini nagrabila ogromno prazničnih okraskov, potem pa pobegnila. Policija ju je ulovila in jima verjetno malce pokvarila praznike. Morda je idejo o tako nespodobnih krajah od njiju dobil zborček, ki po angleški vasici prepeva božične pesmi, obenem pa lastnikom hiš z vrtov krade okraske. Združbo naj bi vodila ženska v zgodnjih tridesetih, njene pajdašice pa naj bi bila mlajša dekleta. V lokalnih medijih so objavili opozorilo o brezvestnih kradljivkah, pri čemer so posebej poudarili njihov grozen posluh. Policija jih še išče.

Pomagala sprazniti mizo

Hrvaški policist Ivan se je znašel na napačni strani zakona, potem ko je svoji pijani ženi pustil voziti avto. Pijan je bil, kakopak, tudi sam. Ivanu je alkohol več kot očitno zameglil presojo, pa tudi vse, kar se je v poklicnem življenju naučil o vožnji pod vplivom alkohola. Pred sodnikom se je branil, da je s prijateljem sprva popival sam, nato se jima je pridružila še žena. Ta je pila samo sok … No, vsaj na začetku. Ko se jima je začelo muditi domov, pa je kot pridna ženka soprogu le pomagala čim prej sprazniti mizo. Imela sta srečo, da je ob nesreči nastala le materialna škoda, njima pa ni bilo nič. Voznici so namerili 1,15 promila alkohola. Ivan, ki je sedel poleg nje, naj bi bil še bolj pijan.

Strup in kavlji za kužke

Kako kruto je včasih življenje, je na lastni koži spoznal kuža Leo, ki se je pri naših severnih sosedih šolal za reševalnega psa, da bi tako lahko pomagal drugim. Baje je bil krasen učenec, a je bleščečo prihodnost onemogočila njegova prezgodnja smrt. Devetmesečnega Lea je nekdo zastrupil. Lokalni vodniki reševalnih psov so zgroženi, zanima jih, kdo bi lahko storil kaj takega in to celo v pasjem parku, v katerem se je psiček igral. Incident so prijavili policiji, storilce še iščejo. Take reči niso neobičajne. Pred dnevi je nekdo na travnik ob lekarni v Medvodah odvrgel kose hrenovke, v katere je skril kavlje. Baje naj bi take pasti neznanci v preteklosti že večkrat nastavili. Zakaj? Kdo bi vedel. Policija v takih primerih svetuje, naj imajo skrbniki živali pod nadzorom in na povodcu, s čimer bodo še najlažje preprečili morebitno usodno srečanje štirinožca z nevarnim mesom.