Zaradi požara na tovornjaku, ki je prevažal avte, je bila včeraj več ur zaprta štajerska avtocesta od priključka Celje center v smeri proti Lopati. Na priklopniku je zagorelo električno vozilo, v požaru je bilo v celoti uničenih sedem avtomobilov, še dve sta bili poškodovani, škoda pa je nastala tudi na tovornjaku, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Tehnična napaka na električnem avtu

Na kraju so bili poklicni gasilci iz Celja ter prostovoljni gasilci PGD Ostrožno in Ljubečna, zavarovali so kraj dogodka, pogasili požar in Darsovim delavcem pomagali tudi pri odstranitvi vozil s ceste. Avtocesta je bila normalno prevozna od poldruge ure dalje. »Vzrok požara še preiskujemo, vse pa kaže na tehnično napako na električnem avtomobilu,« so danes zjutraj sporočili s Policijske uprave Ljubljana.