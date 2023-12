Dolgo pričakovani start v novo sezono hitrih disciplin v alpskem smučanju je bil po številnih odpovedih spektakularen. Znamenita proga Saslong v Val Gardeni je na sprinterskem smuku ponudila izjemno izenačeno in negotovo tekmo. Do startne številke 10 je kazalo na zmago švicarskega čudežnega smučarja Marca Odermatta, ki ga je za dve stotinki prehitel večni tekmec in lanski skupni zmagovalec smukaškega seštevka Aleksander Aamodt Kilde. Ko se je Norvežan že veselil svoje četrte zmage na znamenitem prizorišču v Dolomitih, s katero bi se izenačil z najuspešnejšima Franzom Klammerjem in Kristianom Ghedino, je sledil šok. Zmago mu je s startno številko 34 preprečil Bryce Bennett. Američan, ki je razmišljal celo o koncu kariere, je dokazal, da se v Val Gardeni znajde odlično, saj je na tem prizorišču zmagal že predlani, kar sta njegovi edini zmagi v svetovnem pokalu.

Kako izenačena je konkurenca na začetku sezone, kaže podatek, da so vsi dobitniki točk znotraj trideseterice za zmagovalcem zaostali manj kot sekundo. Zadnji med njimi je bil Martin Čater, pet mest boljši pa je bil Miha Hrobat. Kazalo je sicer, da bo Gorenjec dosegel celo boljšo uvrstitev, a so tekmovalci z višjimi startnimi številkami izkoristili odlično vidljivost, saj so v sončnem vremenu videli grbine bolje od tekmecev. »Žal sem storil napako, brez katere bi bil lahko uvrščen še višje. Konkurenca je izjemno izenačena in vsaka najmanjša napaka vsakogar hitro oddalji od visoke uvrstitve,« je dejal Miha Hrobat.

»Končno smo začeli tekmovati. Smuk je bil specifičen, saj smo tekmovali s superveleslalomskega starta. Spodbudno je, da so vsi trije Slovenci na določenih odsekih pokazali, da so blizu najboljšim, nihče pa ni smučal brez napak. Moti me predvsem zaostanek Čatra v spodnjem delu proge, saj bi se lahko brez težav uvrstil med najboljših dvajset. Tudi Hrobat je storil večjo napako. Pozitivno je, da sta dva tekmovalca na prvi tekmi sezone osvojila točke svetovnega pokala. Jutri nas čaka nova smukaška preizkušnja, ki bo potekala z vrha gore, zato pričakujem večje razlike med najboljšimi. Danes (ob 11.45, op. p.) nas čaka superveleslalom, s katerim smo imeli v pretekli sezoni veliko težav. Upam, da bomo z visokimi startnimi številkami pokazali napredek in izboljšali rezultate zadnjih sezon,« je slovenske nastope ocenil glavni trener hitrih disciplin Aleš Gorza.