Mladi kmetje: Z vladno košarico živil potrošnike zelo zavajajo

»Struktura ponudbe hrane na policah slovenskih trgovin se počasi spreminja. Več je uvoza in več poceni hrane. Ta hrana prepotuje tudi dva tisoč kilometrov. Proizvedena je lahko v delovnih pogojih, ki za nas niso sprejemljivi. Če se bo popis cen nadaljeval, bi morala vlada sprejeti ukrepe za zaščito neke normalne tržne prakse,« je 10. novembra za Dnevnik dejal Toni Balažič. Nekaj dni kasneje so glave staknili predstavniki kmetijske, živilske, trgovinske zbornice, zadružne zveze … in sklenili, da bodo vlado pozvali, naj ustavi nesmiselni popis cen osnovnih živil. A ker niso od besed prešli tudi k dejanjem, jih je vlada prehitela in prek vodstva kmetijskega ministrstva ponosno naznanila, da se bo popis cen v trgovinah, ki ga je uvedla septembra lani, nadaljeval tudi prihodnje leto.