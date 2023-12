Poglavitni cilj Zlate niti je poiskati vrhunska slovenska podjetja 21. stoletja, v katerih imajo zaposleni možnost realizirati svoje talente in tako prispevati k uspehu organizacije. Lanski zmagovalci so podjetja Adria Dom, Dewesoft in Biosistemika. Z zlato prakso je bil nagrajen Jasna Chalet Resort. Doslej je sodelovalo 440 podjetij, ugotovitve pa slonijo na 110.422 izpolnjenih vprašalnikih. Zlata nit kakovost odnosa med podjetjem in zaposlenimi raziskuje celostno – tako kvantitativno kot kvalitativno. Poleg vprašalnika za zaposlene vpogled v organizacijski razvoj ponuja raziskava sodobnega voditeljstva. Podjetja lahko v projektu Zlata nit sodelujejo na dva načina, bodisi s prijavo za izbor najboljših zaposlovalcev bodisi s sodelovanjem v natečaju Zlata praksa. Zlata nit sledi najvišjim evropskim standardom in spodbuja inovativno miselnost in odgovornost do družbe, z zavezo prispevati k oblikovanju javnega mnenja in soustvarjanju boljšega poslovnega okolja. Projekt je nastal leta 2007 na pobudo družbe Dnevnik, ob sodelovanju ekonomskih (EF) in kadrovskih strokovnjakov (FDV in FF) Univerze v Ljubljani. Leta 2012 smo izboru dodali natečaj Zlata praksa. Prispevek podjetja za sodelovanje v izboru znaša za mala podjetja 220 evrov, za srednja podjetja 340 evrov in za velika podjetja 540 evrov.

*** Razpis za zlate prakse je odprt od 1. januarja 2024 do 29. februarja 2024, za izbor najboljšega zaposlovalca Zlata nit pa samo še do konca leta.