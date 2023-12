»Po zakonu verjetnosti jim bo kakšno le uspelo zmagati,« so si pred gostovanjem v Badaloni pri Joventutu mislili navijači Cedevite Olimpije. A so se še kako ušteli. Tudi v enajstem poskusu Ljubljančani v evropskem pokalu niso zmogli do uspeha, trener Simone Pianigiani pa se je podpisal pod najdaljši negativni niz kluba v evropskih tekmovanjih v eni sezoni v celotni zgodovini. Zares zavidanja vreden »uspeh«. Zmaji so pod vodstvom italijanskega stratega še naprej edini klub v evropskem pokalu brez zmage, njihov »dosežek« pa iz kroga v krog pridobiva zanimanje. Tako postajajo vse večja tarča posmeha v Sloveniji, regiji in tudi Evropi, a to vodstva kluba, predvsem pa predsednika Emila Tedeschija in direktorja Davorja Užbinca, ki sta tako garala, da sta klub postavila na evropski zemljevid in ga naredila spoštovanja vrednega, očitno še naprej ne gane.

Proti Joventutu, ki je v Stožicah na prvem obračunu zmagal po podaljšku s košem v zadnji sekundi, se je Cedevita Olimpija sicer dobro upirala, a nato padla po že večkrat videnem scenariju. V napeti končnici so imeli gostitelji taktično izdelan načrt, Ljubljančani pa ne, kar je privedlo do neuspeha. Povrh vsega se je v tretji četrtini poškodoval Amadou Sow. Pri prodoru pod koš je nerodno doskočil in odšepal z igrišča z bolečino v kolenu. »Obe ekipi sta prikazali dobro igro. Med tekmo smo imeli nekaj napadov, v katerih bi morali reagirati bolje. Želeli smo se vrniti v igro za končno zmago, a nam žal ni uspelo,« je povedal z 20 točkami najboljši strelec Olimpije DJ Stewart.

Simone Pianigiani je po zgodovinskem neuspehu stresal že slišane puhlice. »Vsak od nas je dal od sebe vse, dva izkušena igralca, ki igrata zelo dobro, sta imela tudi meta za zmago. Izgubili smo Sowa. V primerjavi s tekmeci nimamo enako dolgega seznama igralcev, da lahko na parket stopijo sveži igralci. Ne glede na vse se skušamo boriti po svojih najboljših močeh v evropskem pokalu, bojim pa se, da bomo davek za to plačali v regionalni ligi, saj si tekme sledijo v hudem ritmu. Na dveh z Joventutom, ki sta se odločali v zadnjih sekundah z malenkostmi, smo si zaslužili, da vsaj enkrat zmagamo, a to je košarka.« Naj dodamo, da je zaradi nekorektnega odnosa Pianigianija in kratkega stika, o katerem smo v Dnevniku pisali, uradno moštvo zapustil Rašid Mahalbašić.

Evropski pokal, 11. krog, druge tekme v skupini A: BC Wolves – Hapoel 81:89, Paris – Venezia 100:70, Prometej – Bešiktaš 89:70, London – Hamburg 81:83, vrstni red: Paris 10-1, Hapoel 8-2, London 8-3, Bešiktaš, Joventut in Prometej po 6-5, BC Wolves 4-6, Venezia 4-7, Hamburg 2-9, Olimpija 0-11.