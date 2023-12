Vedno več sem na terenu, da izpeljem najin načrt do konca. Potrebujem različne posvete pa ogromno časa, da prepričam čim več ljudi, kot si mi naročil, zlasti sedanje ali nekdanje predstavnike Pahorjeve SD. Pri tem mi je Han v veliko pomoč. In, seveda, v prvi vrsti Borut s svojimi populističnimi, pri volilcih dobro preizkušenimi domislicami. Javno me na vso moč podpira, Golobovo vlado pa, če le more, kritizira in se iz nje pobalinsko norčuje. Še svojo svetovalko Aljo Brglez mi je pripeljal. Kot veš, so nekateri že z veseljem nasedli mojemu leporečju o povezovanju v dobrobit vseh državljanov, recimo bivši podpredsednik SD in šolski minister Jernej Pikalo. Šlo je z lahkoto, kdo bi si mislil, da so tako željni pozornosti. Pa javnega korita. In hvala, da si me spomnil, naj se slikam še z Evo Irgl.

Ko si me po katastrofalni zmagi teh neumnih novih obrazov porinil v tekmo za predsednika države, da bi preveril, koliko glasov ti lahko prinesem, sem se najprej hotel izogniti, pa si bil odločen: naj uporabim »taktično distanciranje« od tebe, kot samostojni kandidat naj posnemam Pahorjeve puhlice in nasmeške, na vsa vprašanja ponavljam iste stavke ali čim več molčim. Neverjetno je delovalo in to še vedno traja. Dobro si vedel, kaj ti glupi državljani, kot jih imenuje Zmago, radi poslušajo. Jaz pa samostojen, haha, pa stranka mi je zbrala glasove. Ustrašil sem se, da me bodo še izvolili, ker bi potem teže izpeljala tvoj načrt.

Praviš, naj še naprej puščam javnost v negotovosti, ali bom ustanovil stranko ali ne, da je vse odvisno od tega, kako hitro bomo zrušili Goloba. Poslanci SDS, zlasti naši prvokategorniki, zavirajo, blokirajo vse vladne zakone, kritizirajo njene dosežke, spotikajo, lažejo, strašijo … Delavci bodo kmalu verjeli, da bi pod našo vlado bolje živeli, čeprav ne priznavamo njihovih pravic; upokojenci se več ne spomnijo, da smo jim ravno mi največ vzeli; kmetje, zdravniki, gospodarstveniki in Cerkev pa so itak na naši strani. Si videl, kaj je uspelo Ruparju? Malo pritisne na domoljubna in verska čustva, se dela žrtev levičarjev, pri ljudeh izvabi občutke prikrajšanosti in že vsi naivno pozabijo, da imajo opravka z nekdanjim zapornikom in z njegovimi pravljičnimi obljubami. Mimogrede: treba bo preveriti, koliko madžarskega denarja še lahko namenimo za njihove prevoze, sendviče in za druge »spodbude«, tudi za »empatično« govornico.

Ne vem, če lahko računaš na Tonina, ki bi rad postal novi premier in se je zaplezal z izjavo, da ne bo več s tabo sodeloval. Pred porazom na volitvah bi NSi morda rešila Ljudmila, a nanjo kar pozabi, ne bi šla v koalicijo s tabo, ona še vedno goji prave krščanske vrednote. Zato se je aktiviral Peterle s svojo platformo in »znamko« SKD. Zabava me, ko novinarji ne najdejo odgovora, zakaj ti je še vedno naklonjen, ko si ga tako grdo izigral. Očitno ne poznajo njegove nečimrnosti. Nadvse mu je pomembno, da bi se z zlatimi črkami zapisal kot edino pravi »osamosvojitelj«, za tvojim imenom seveda. Zaveda se, da mu lahko to samo ti omogočiš. Z muzejem, ki ga boš spet ustanovil.

Platforma – za davčno svetovanje v zvezi z njo se bom obrnil na Roka, kot si sugeriral – ter kakšna okrogla miza za zdaj zadostujeta, praviš, da pa naj nadaljujem s »taktičnim oddaljevanjem«. Po toliko letih sem se težko odpovedal predsedovanju sveta SDS, kot si mi naložil, še teže bom izrekel kakšno nasprotno mnenje od tvojega. Ti me pa kar kritiziraj, da nam bo čim več novinarjev, analitikov in državljanov verjelo, da se razhajava. In pravočasno mi povej, kdaj naj ustanovim stranko, da ne bo prepozno. Na vidiku so množični protesti, levičarji so nad Golobom razočarani, on pa tudi nima svoje tožilke, da bi kakšne dokumente spravila v predal, če bi bilo treba.

Polona Jamnik, Bled