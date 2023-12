Oblikovanje združbe 23 ljubljanskih vrtcev porodi vprašanje: ali je za področje predšolske vzgoje to pravi odgovor? Ljubljanski vrtci dobro delujemo in sprašujem se, ali je vredno posegati v nekaj, kar deluje. Vrtci imajo vsak svojo tradicijo, določene večletne projekte, prioritete. Pri oblikovanju tako velikega centra vrtcev se bo pojavila neke vrste uravnilovka tudi pri razvojnih smernicah, izobraževalnih programih, obogatitvenih dejavnostih … Le-ta postriže vrhove na gor in dol. Vsaka norma predstavlja omejitve. Vrtci smo posebni, drugačni, strokovno raznoliki, kakor tudi posamezniki v njih. S poenotenimi standardi se izgubi identiteta posameznega vrtca. Skupne smernice dušijo ustvarjalnost in enkratnost vrtcev.

Kolektivi v vrtcu so različni in imajo različne potrebe. Če izhajamo iz zaposlenih in skupaj z njimi gradimo, soustvarjamo stroko, je kolektiv lahko hitro prevelik. Stroka uporablja termin vključujoč vrtec z namenom. V našem vrtcu si zelo prizadevamo, da vsak posameznik, pa najsi bo to otrok ali odrasli, dobi svojo priložnost, da se izkaže in izrazi.

Finančna sredstva v javnih zavodih so sicer namenska, vendar se vsak ravnatelj znotraj vrtca sam odloča, kam bo dal določene poudarke in razporedil sredstva. V primeru združevanja ljubljanskih vrtcev bodo finance skupne, kar bo poleg finančne nesamostojnosti vrtcev prineslo še več birokracije, ki bo kradla čas ravnateljem, več bo usklajevanja, poročanja in argumentiranja, daljša bo pot do realizacije potrebnega oziroma želenega.

Večina vrtcev ne bo imela svojega predstavnika v svetu zavoda, kar pomeni izredno odtujenost in slabšo moč odločanja glede vsebin in problematike posameznih vrtcev. Govorim o 2621 zaposlenih in več kot sto lokacijah enot vrtcev po Ljubljani. Še manjšo vlogo bodo imeli starši. Starše cca 13.000 otrok bodo zastopali trije starši.

Z Mestno občino Ljubljana na čelu z županom Zoranom Jankovićem vsa leta zelo dobro sodelujemo. Namen združitve 23 ljubljanskih vrtcev naj bi doprinesel k racionalizaciji in poenotenju delovanja vrtcev. Rešitev vidim v poenotenem informacijskem sistemu na ravni vseh ljubljanskih vrtcev, ki bi omogočil transparenten in učinkovit pregled poslovanja posameznega vrtca za potrebe naše ustanoviteljice. Na ta način bi vrtci obdržali sedanjo strukturo. Ostali bi avtonomni in samostojni, administrativni procesi dela pa bi bili poenoteni in s tem enostavno obvladljivi, pregledni in učinkoviti.

Katarina Alič, univ. dipl. soc. del., ravnateljica vrtca Zelena Jama