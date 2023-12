Žiriji 77. filmskega festivala v Cannesu maja prihodnje leto bo predsedovala Greta Gerwig, režiserka poletne uspešnice Barbie. Na tem mestu bo nasledila švedskega filmarja Rubena Ostlunda. Žirija, ki ji je predsedoval, je letos zlato palmo podelila sodni drami Anatomija padca francoske režiserke Justine Triet.

Štiridesetletna Greta Gerwig, ki je tudi igralka in scenaristka, je prva ameriška filmska ustvarjalka, ki bo vodila cansko žirijo. Njena prisotnost bo po mnenju filmskih strokovnjakov poskrbela za mladosten pridih Cannesa, ki tako mladega predsednika oziroma predsednice ni imel vse od leta 1966, ko je žirijo vodila takrat 31-letna Sophia Loren. Je tudi prva ženska po igralki Cate Blanchett, ki je leta 2018 prevzela vodenje žirije. »Obožujem filme – rada jih snemam, rada jih gledam, rada govorim o njih,« je dejala režiserka v izjavi. Poleg filma Barbie, ki so ga označili za živahno feministično satiro o liniji plastičnih punčk, je režirala tudi drami Lady Bird in Čas deklištva. Trenutno pripravlja adaptacijo Zgodb iz Narnije za Netflix.

Kot sta ocenila predsednica festivala Iris Knobloch in festivalski predstavnik Thierry Fremaux, je Greta Gerwig odlična izbira, saj »drzno uteleša prenovo svetovne kinematografije. Onkraj sedme umetnosti je tudi predstavnica obdobja, ki podira meje in meša žanre ter s tem povzdiguje vrednote inteligence in humanizma.«

Predsednico žirije so organizatorji festivala v Cannesu razglasili kmalu po tem, ko so to storili organizatorji nekaj let mlajšega filmskega festivala v Berlinu. Ta bo v 74. izdaji potekal februarja, na čelo žirije tekmovalnega programa pa so prav tako izbrali žensko, 40-letno kenijsko igralko Lupito Nyong'o.