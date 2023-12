Aleksander Perklič iz operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave (PU) Ljubljana je na današnj novinarski konferenci opozoril na nekatere previdnostne ukrepe, ki naj jih občani upoštevajo, »da bo praznično obdobje v decembru kar se da varno in prijetno«.

Policisti tako odsvetujejo uporabo pirotehničnih izdelkov. »Če pa se temu ne morete upreti, vas prosimo, da tovrstne izdelke uporabljate vsaj varno in uvidevno,« je pozval Perklič. Uporaba pirotehnike je namreč mnogim neprijetna in jim vzbuja strah. Prav tako nepremišljena, neprimerna ali celo objestna uporaba lahko povzroča hude poškodbe, zelo je moteča za živali, nenazadnje tudi onesnažuje okolje. Perklič je pozval starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, naj otroke opozarjajo na nevarnosti njene uporabe.

Za volan brez alkohola

Ker bodo v prihodnjih dneh potekala številna praznovanja in prireditve, policija poziva voznike, naj za volan ne sedejo pod vplivom alkohola. Pozivajo tudi vse, ki strežejo alkohol in alkoholne pijače, da dosledno upoštevajo določbe o starostni omejitvi ter ne strežejo alkoholnih pijač osebam, ki so vidno opite.

Po Perkličevih besedah na množičnih prireditvah ne smemo pozabiti tudi na naše najmlajše. Starši naj se pred odhodom na tovrstne prireditve z njimi pogovorijo in jim povedo, kaj naj storijo, če se izgubijo v množici. »Vedno se lahko obrnejo na policiste, varnostnike, reditelje in vse tiste, ki tam skrbijo za red,« je dejal.

Spomnil je tudi, da se v času praznikov in počitnic mladi večkrat zbirajo v večjih skupinah po mestu, tam pa med njimi prihaja tudi do medvrstniškega nasilja. Mladostnikom svetujejo, da se na javnih krajih in prireditvah zadržujejo v skupinah in se jih udeležujejo v spremstvu polnoletnih oseb ali vrstnikov, ki jih poznajo in jim zaupajo. V primeru soočenja s konfliktnimi situacijami z elementi nasilja in večjimi skupinami drugih oseb pa svetujejo, naj se ne vključujejo v konflikte, temveč takoj pokličejo na interventno številko 113.

Tudi v času praznikov lahko za svojo varnost največ naredimo sami

Po besedah Matije Breznika iz sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana lahko s preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine že sami precej zmanjšamo priložnosti za kazniva dejanja in se izognemo neljubim dogodkom, kot so vlomi v stanovanja, hiše in vozila, ropi in drzne tatvine.

Policija med drugim občanom svetujejo, naj pri dvigu gotovine preverijo, ali jih kdo opazuje, ter naj bodo nezaupljivi, če jih neznanci na cesti prosijo za denar. Če nam nekdo poskuša iztrgati torbo ali denarnico, pa s klici na pomoč opozorimo mimoidoče ter si poskušamo zapomniti čim več podrobnosti o storilcu, še svetuje Breznik.

Lastniki stanovanj in hiš, ki se odpravljajo od doma za dlje časa, pa naj preverijo, da so vsa vrata in okna zaprta, na varno shranijo vrednejše predmete ter prosijo sorodnike ali sosede, naj med odsotnostjo popazijo na stanovanje in denimo vsak dan praznijo poštne nabiralnike. Breznik je še opozoril, naj na družbenih omrežjih ne obveščamo, da smo odsotni, ter poskrbimo, da je naš dom videti, kot da je nekdo v njem prisoten. Če pa ugotovite, da je bilo v vaše stanovanje vlomljeno, vanj ne vstopajte, pač pa takoj pokličite policijo, še svetujejo.

Na terenu bo večje število policistov

Kazniva dejanja se sicer po Perkličevih besedah pojavljajo v vsaki občini in vsakem kraju, kjer se zadržujejo ljudje, zato policija spremlja problematiko na terenu ter po potrebi takoj začne prilagajati aktivnosti in prilagodi način delovanja. Tako so tudi v Ljubljani v času večjih prireditev in ob koncih tedna tudi s pomočjo drugih policijskih uprav zagotovili večje število policistov. Prav tako so na teh območjih prisotne skupine posebne policijske enote, je še navedel.

»Prosimo vse obiskovalce mesta in prireditev, da upoštevate navodila policistov, mestnih redarjev, varnostnikov in drugih, ki skrbijo za red, saj bomo lahko le tako zagotovili varnost v največji možni meri,« je še poudaril Perklič. Ob tem je opozoril, da za svojo varnost lahko največ naredimo sami z upoštevanjem omenjenih preventivnih nasvetov.