Sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij bo kmalu vzpostavljen, saj je ministrica za digitalno preobrazbo, Emilija Stojmenova Duh, razkrila načrte. V primeru naravnih nesreč ali drugih nevarnosti bodo ljudje prejemali obvestila prek svojih mobilnih telefonov. Že poleti so napovedali uvedbo platforme, ki bo omogočila Upravi za zaščito in reševanje, da mobilnim telefonom na določenem območju pošlje opozorilna sporočila oziroma alarme.

»Zakon o elektronskih komunikacijah je izvajalcem javno dostopnih mobilnih komunikacijskih storitev naložil obveznost vzpostavitve in zagotavljanja sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih telefonov, v primeru aktualnih ali bližajočih se naravnih ter drugih nesreč. Nujnost tovrstnega obveščanja za zavarovanje premoženja in reševanja človeških življenj se je pokazala tudi v primeru nedavnih poplav in zemeljskih plazov, s katerimi se je Slovenija soočala v letošnjem letu,« je na novinarski konferenci danes povedala ministrica.

»Veliko vprašanj je bilo, zakaj ni mobilne aplikacije. Tukaj gre predvsem za to, da želimo nasloviti vse, ki so na določeni lokaciji v določenem trenutku; ne glede na to, ali imajo to aplikacijo nameščeno ali ne, in ne glede na to, ali imajo dostop do interneta ali ne,« je že v torek povedala ministrica.

Uredba je bila v javni obravnavi v poletnih mesecih. Kot je v torek predstavil državni sekretar na ministrstvu za digitalno preobrazbo Miroslav Kranjc, so v tem času dobili nekaj pripomb deležnikov, med drugim od Nuklearne elektrarne Krško in operaterjev, ki so jih upoštevali.

Za vzpostavitev sistema bo šlo 3,5 milijona evrov

Glede na to, da je izvajanje teh storitev v javnem interesu, so sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje tega sistema zagotovljena v državnem proračunu. Za vzpostavitev sistema so po besedah ministrice predvideni stroški v višini 3,5 milijona evrov, za vzdrževanje sistema pa za obdobje petih let v višini 340.000 evrov letno.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo po uveljavitvi uredbe objavilo javni razpis, na katerega se bodo lahko prijavili operaterji mobilnih komunikacijskih omrežij.

Slovenija sicer zamuja z vzpostavitvijo sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih operaterjev.

Direktiva EU o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah je namreč članicam naložila, da do 21. junija 2022 zagotovijo, da mobilni operaterji končnim uporabnikom posredujejo javna opozorila o nevarnosti v obliki elektronskega sporočila. Omenjeno direktivo je Slovenija lansko jesen, torej po izteku roka za vzpostavitev sistema alarmiranja, z zamudo prenesla v nacionalni pravni red, in sicer z zakonom o elektronskih komunikacijah.