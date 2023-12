»Skupno je bilo zabeleženih 42 izstrelitev sovražnikovih napadalnih brezpilotnih letalnikov,« je sporočila ukrajinska vojska. Dodala je, da je zračna obramba sestrelila 41 dronov tipa šahed.

Njihove padajoče razbitine naj bi poškodovale študentski dom v mestu Odesa. Po besedah guvernerja odeške regije Olega Kipra je bilo v napadu ranjenih 11 ljudi, med njimi trije otroci. »Ruski hudiči so že drugi večer zapored začeli z napadom na Odeso,« je dodal.

Iz Rusije so medtem sporočili, da so v bližini Moskve sestrelili devet ukrajinskih dronov. Napad naj bi se zgodil le nekaj ur pred letno novinarsko konferenco predsednika Vladimirja Putina. "Dežurne enote zračne obrambe so uničile in prestregle devet ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad ozemljem regij Kaluga in Moskva," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo in za napad obtožilo Kijev.

Po besedah moskovskega župana Sergeja Sobjanina so enega od dronov sestrelili pri kraju Naro-Fominsk približno 80 kilometrov jugozahodno od ruske prestolnice. »Po predhodnih podatkih na kraju, kamor so padle razbitine, ni bilo nobene škode ali žrtev,« je župan zapisal na omrežju Telegram.

Oblasti v Moskvi so ob tem danes na seznam iskanih oseb uvrstile vodjo ukrajinske vojaške obveščevalne službe (GUR) Kirila Budanova, GUR pa obtožile napadov na rusko ozemlje, vključno z lanskim napadom na most, ki polotok Krim povezuje z Rusijo.

V Kijevu so konec novembra izrazili sum, da je Rusija z živim srebrom in arzenom zastrupila ženo Budanova in svetovalko kijevskega župana Vitalija Klička Mariano Budanovo. Kremelj je obtožbe zavrnil in izjavil, da Ukrajina za vse krivi Rusijo.

Budanov naj bi sicer res imel ključno vlogo pri načrtovanju in pogosto tudi pri izvedbi ukrajinskih vojaških operacij proti ruskim silam, vključno s sabotažami za frontno črto.