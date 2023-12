V skupini F je Paris Saint-Germain iskal napredovanje na gostovanju pri Borussii Dortmund in ga dosegel z remijem 1:1. Slednja je povedla v 51. minuti z golom Karima Adeyemija, Parižani, ki so zapravili kar nekaj izjemnih priložnosti, pa so izenačili pet minut pozneje, ko je zadel Warren Zaire-Emery. Kylian Mbappe je v 76. minuti dosegel še en gol za PSG, a bil v nedovoljenem položaju.

Na drugi tekmi je Newcastle s porazom proti Milanu z 1:2 ostal praznih rok in končal evropsko udejstvovanje. Joelinton je sicer Newcastle popeljal v vodstvo v 33. minuti. Milančani so izenačili v 59. minuti, zadel je Christian Pulisic, Samuel Chukwueze pa je v 84. minuti goste popeljal do zmage in tretjega mesta ter dodatnih tekem za osmino finala evropske lige.

V skupini H sta boj za drugo mesto in osmino finala bila Porto in Šahtar Doneck. V prvem polčasu je Wanderson Galeno z dvema goloma Portugalcem priigral vodstvo z 2:1, za 3:1 pa je podal Mehdiju Taremiju. Stephen Eustaqio je z avtogolom Ukrajincem dal nekaj upanja v 72. minuti, a sta ga hitro pokopala Pepe z zadetkom za 4:2 in Francisco Conceicao za 5:2. Eguinaldo je ob koncu le kozmetično popravil izid na končnih 5:3. Barcelona, ki si je že prej zagotovila napredovanje, je pri odpisanem Antwerpnu izgubila z 2:3. Belgijci so do edine zmage v tekmovanju prišli v 92. minuti.

V skupini E je Atletico Madrid Jana Oblaka gostil Lazio, obe ekipi sta bili že pred tem med 16 najboljšimi. Dvoboj se je končal z 2:0 v korist Špancev. Jan Oblak je pri madridski zasedbi branil celo tekmo, je pa Atletico povedel že v šesti minuti prek Antoina Griezmanna. Samuel Lino je v 51. minuti podvojil prednost Špancev. Celtic je na drugi tekmi z 2:1 premagal Feyenoord, a vseeno ostal brez nadaljevanja v evropskih tekmovanjih.

Pred tem sta bili že tekmi v skupini G, v kateri je bilo že vse odločeno. Leipzig, pri katerem sta začela tako Benjamin Šeško kot Kevin Kampl, je premagal Young Boys z 2:1. Zadel je že v peti minuti, a je bil strelec Šeško za malenkost v prepovedanem položaju. Pozneje so gledalci gledali bolj ali manj izenačeno igro brez priložnosti.

V 51. minuti pa je v kazenskem prostoru do žoge spet prišel Šeško, se otresel svojega čuvaja in žogo poslal pod prečko za 1:0, kar je bil drugi gol mladega Slovenca, ki je igral do 74. minute, v skupinskem delu. Že v naslednjem napadu so Švicarji izenačili prek Ebrime Colleyja, toda Emile Forsberg je v 56. minuti po podaji Kampla Nemcem priigral zmago.

Odpisana Crvena zvezda je gostila stoodstotni Manchester City in izgubila z 2:3. Angleži so zaigrali od začetka brez svojih prvokategornikov, kljub temu pa povedli v 19. minuti, ko je zadel 20-letni debitant Micah Hamilton, pred šestimi leti še pobiralec žog. Dvajsetletni Norvežan Oscar Bobb je v 62. minuti podvojil prednost Cityja. In-Beom Hwang je v 76. minuti zmanjšal zaostanek Beograjčanov, Kalvin Phillips pa je z bele pike v 85. minuti zadel za 3:1. Aleksandar Katai je v sodniškem dodatku postavil končni izid.

V osmino finala so se uvrstili Bayern, Koebenhavn, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig, Barcelona, PSG in Porto.

Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga, Benfica, Milan in Šahtar.

Žreb parov izločilnih bojev bo v ponedeljek.