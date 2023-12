V preteklosti ljubljanski odbojkarji niso veliko uspeha proti francoskemu prvaku Toursu, ki je vse tri dosedanje medsebojne tekme dobil. Tudi letošnjo sezono lige prvakov so nekdanji evropski prvaki iz leta 2005 začeli boljše od Ljubljančanov, saj so v gosteh s 3:1 premagali Resovio Rzeszow, nato pa so doma s Trentinom izgubili 1:3, na drugi strani pa je bil ACH Volley še brez zmage.

»Če želimo s Toursom igrati enakovredno, bomo morali bolje igrati v bloku,« je pred tekmo s francosko ekipo, v kateri je sedem tujcev, pot do zmage videl Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev. V tem elementu igre so bili njegovi varovanci sicer boljši kot na prejšnjih tekmah, čeprav so spet imeli manj blokov od tekmecev (6:10), zato pa so bile tokrat usodne slabe minute v vseh treh nizih, ki so jih izgubili. »Za takšno tekmo smo naredili preveč neumnosti v trenutkih, ko tega ne bi smeli. Nekajkrat smo se po zaostanku vrnili v igro, bili tudi v vodstvu, nato pa naredili neumnost ali dve, ki se na tej ravni tekmovanja, če želiš zmagati, ne smejo zgoditi. Tours je igral bolj konstantno, naša nihanja so bila prevelika, kar je na tej ravni tekmovanja usodno,« je po tretjem porazu svoje ekipe dejal Gačič.

Ljubljančani so sredi prvega niza zaostajali za štiri točke (9:13), ker domači odbojkarji do tega izida niti ene točke niso dosegli z blokom. Ko je začel delovati blok, in so postali nevarnejši na servisu, so s točko Danijela Koncilje prišli na točko zaostanka (13:14), z dvema zaporednima asoma 18-letnega Luke Marovta do vodstva (18:17), z blokom Jana Pokeršnika pa prvič do dveh točk prednosti (20:18). Uvodni niz je z drugo zaključno žogo končal domači kapetan Nikola Gjorgiev. V drugem nizu so gostje do odločilne prednosti prišli z asom svojega organizatorja igre Želja Čorića, ko so pobegnili za tri točke (21:18) in nato izkoristili svojo tretjo zaključno žogo.

Ko so odbojkarji ACH Volleyja sredi tretjega niza vodili z 12:8, je zadišalo po najmanj prvi točki v letošnji sezoni lige prvakov. Vodili so tudi še s 16:14, toda na servis Čorića je Tours dosegel šest zaporednih točk. Visokega vodstva, čeprav so gostitelji še prišli na točko zaostanka (19:20), pa Tours ni več zapravil. Na najslabši možni način se je za Ljubljančane začel četrti niz, saj so gostje po dveh zaporednih asih Antoina Pothrona povedli s 7:1. Ljubljančani so se z asom Klemna Šena še približali na točko zaostanka (12:13), nato pa so naredili nekaj napak in Francozi so prišli do svoje druge zmage v skupini B.

»Verjel sem, da tekmo lahko dobimo, žal se ni izšlo. Odločali so detajli, ki gredo v slovenski ligi v našo korist, v ligi prvakov pa ne. To so te izkušnje, ki jih nimamo, kar pa ne sme biti izgovor. Če bomo tudi ta poraz vzeli pozitivno, lahko v nadaljevanju sezone veliko pridobimo,« je tekme dejal kapetan Nikola Gjorgiev, ki je bil s 26 točkami najbolj učinkovit igralec tekme. V drugi tekmi skupine B je Itas Trentino v gosteh premagal Resovio s 3:0 (21, 24, 20). Vrstni red: Itas TRentino 9, Tours 6, Resovia 3, ACH Volley 0.