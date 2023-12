Soglasni glede prednostne obravnave tretje razvojne osi

Poslanci državnega zbora so na včerajšnji seji obravnavali vladni predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po avgustovski ujmi. V koaliciji so predlogu zakona napovedali podporo, v opoziciji pa so bili kritični do po njihovem prepočasnega ukrepanja ter nezadostnega nadzora nad porabo sredstev.