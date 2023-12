#pogovor Adnan Ćerimagić, raziskovalec mislišča European Stability Initiative: EU naj postavi kolesa na širitveni avtobus in določi smer

Pred današnjim začetkom vrha EU je BiH trepetala, ali bodo voditelji odobrili začetek njenih pristopnih pogajanj, kar je zaradi grozeče blokade Madžarske obviselo v zraku tudi glede Ukrajine in Moldavije. Gre sicer za samo enega od korakov v dolgotrajnem pridružetvenem procesu in Adnan Ćerimagić, raziskovalec mislišča European Stability Initiative, razlaga, kje so njegove pasti n kako bi EU lahko državam kandidatkam dala več upanja na polnopravno članstvo že pred njihovim dejanskim vstopom v integracijo.