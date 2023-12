Palestinsko ministrstvo za zdravje je danes sporočilo, da je število žrtev v Gazi po več kot dva meseca trajajočih izraelskih napadih preseglo 18.600, še nekaj več kot 50.000 pa je bilo ranjenih, poroča britanski BBC. Večinoma gre za civiliste, predvsem ženske in otroke.

Izraelska vojska je sporočila, da je v zadnjih 24 urah izvedla 250 zračnih napadov, predstavniki Hamasa pa trdijo, da je bilo v tem zadnjem valu napadov ubitih najmanj 50 ljudi. Situacijo za skoraj dva milijona razseljenih Palestincev je danes poslabšalo tudi močno deževje. Številni namreč spijo na prostem, ali pa se stiskajo v prenatrpanih zavetiščih.

»Tisti, ki so bili že prej lačni, žejni, izčrpani in prestrašeni, so zdaj še mokri in prezebli,« je dejal Riham Jafari iz dobrodelne organizacije ActionAid.

Tiskovni predstavnik palestinskega ministrstva za zdravje Ašraf al Kudra je medtem izraelske vojake obtožil streljanja v bolnišnici Kamal Advan na severu Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Okupacijske izraelske sile so poostrile obleganje in napade. Bojimo se za življenja 12 otrok na pediatričnem oddelku,« je dejal. Izraelska vojska ni komentirala njegovih navedb, ki jih po poročanju AFP ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Al Kudra je sicer že v torek opozoril, da so izraelske sile vdrle v bolnišnico Kamal Advan, urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) pa je ob tem sporočil, da sta bili v zračnem napadu na bolnišnico v porodniškem oddelku ubiti dve porodnici.

Izraelske enote so doslej že napadale tudi druge zdravstvene ustanove v Gazi, med drugim tudi največjo bolnišnico Al Šifa. Izraelska vojska obtožuje Hamas, da bolnišnice uporablja kot poveljniške centre, kar palestinsko gibanje zanika. Po podatkih ZN je na severu Gaze trenutno le ena bolnišnica, ki lahko sprejema bolnike, na celotnem območju Gaze pa deluje zgolj tretjina od skupno 36 bolnišnic.

Agencija ZN svari, da prebivalcem Gaze zmanjkuje časa in možnosti

Prebivalcem Gaze ob nadaljevanju izraelskih napadov zmanjkuje časa in možnosti - soočeni so z bombardiranjem, splošnim pomanjkanjem in izbruhi bolezni na vse manjšem prostoru, ki se vztrajno krči, je danes na svetovnem forumu o beguncih v Ženevi opozoril vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) Philippe Lazzarini.

Lazzarini je v torek po obisku palestinske enklave dejal, da palestinski civilisti na območju Gaze živijo v peklu na Zemlji, danes pa je ocenil, da se »soočajo z najtemnejšim poglavjem svoje boleče zgodovine od leta 1948«.

Od začetka spopadov med izraelskimi silami in palestinskim gibanjem Hamas, ki so izbruhnili po napadu Hamasa na izraelske civiliste 7. oktobra, je bilo zaradi nenehnega izraelskega bombardiranja in kopenske vojaške operacije v Gazi ubitih že več kot 18.600 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Po ocenah ZN je bilo ob tem razseljenih 1,9 milijona od približno 2,4 milijona prebivalcev Gaze, humanitarna pomoč pa v oblegano palestinsko enklavo prihaja prepočasi.

»Zelo daleč smo od ustreznega humanitarnega odziva,« je dejal Lazzarini in dodal, da tudi ko je pomoč dostavljena, pogosto gre le za eno pločevinko tune ali fižola ter eno plastenko vode na številčno družino. Opisal je še, kako so ljudje na ulici ustavljali tovornjake s pomočjo in v obupu goltali hrano, ki so jo našli.

Posvaril je tudi pred nadaljnjim razseljevanjem prebivalcev Gaze. »Sedaj so stisnjeni na manj kot tretjino prvotnega ozemlja Gaze. Nerealno je pričakovati, da bodo ljudje vzdržali v takšnih razmerah, še posebej, ko je meja z Egiptom tako blizu,« je dejal.

V mestu Rafa na egiptovski meji, kjer se nahaja tudi edini mejni prehod, prek katerega v Gazo prihaja humanitarna pomoč, je število prebivalcev z 280.000 naraslo na več kot milijon, je še povedal Lazzarini. Opozoril je, da je večina pomoči v Gazi odvisna od agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem, ki je na robu svojih zmogljivosti.