Merc je v kandidaturi za predsednika DSP med drugim zapisal, da za predsednika znova kandidira, ker je prepričan, da se morajo zdajšnji pozitivni učinki gospodarjenja z društvenim premoženjem nadaljevati ter da je treba zagotoviti sredstva za obnovo fasade in strehe na Tomšičevi 12, kjer domuje DSP, in vzpostaviti knjigarniško dejavnost v obnovljeni prostorih. Kot je še zapisal v svoji kandidaturi, so v času njegovega predsedovanja vse komisije delovale učinkovito, realizirane so bile vse trajne naloge DSP. Povišali so tudi društvene nagrade, ki zdaj znašajo 5000 evrov, kar je primerljivo z drugimi literarnimi nagradami.

Kot prednostno nalogo predsednika DSP in upravnega odbora v prihodnjem mandatu je Merc navedel zagotovitev udeležbe mlajših članic in članov DSP v aktivnostih in pri upravljanju društva ter varovanje ugleda DSP v javnosti z umirjenim in odločnim komentiranjem pomembnih družbenih dogodkov, ne da bi vstopali v politične boje med slovenskimi strankami in tako zastopali ideološke osnove samo dela slovenskih državljanov. Glavne naloge pa po Mercu ostajajo varovanje slovenske jezikovne in literarne dediščine, izročila in nadaljevanje ustvarjalnega procesa pri razvoju literature.

Na torkovem občnem zboru so tudi potrdili obnovo vile na Tomšičevi 12. Ta je predvidena v letu 2025. Po ocenah naj bi stala približno 169.000 evrov, končni znesek pa bo znan po izbiri izvajalca. Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala 50 odstotkov pogodbene vrednosti obnove.