Nepreslišano: Andrej Blatnik, pisatelj, urednik pri Cankarjevi založbi

Obstaja pregovor, da bi moral vsak spočeti otroka, zasaditi drevo in napisati knjigo. V prvih dveh primerih nekaj prispevaš k nadaljevanju naravnega toka, medtem ko je knjiga tisto, na kar lahko največ vplivaš in s čimer se slehernik najbolj izrazi po svoji volji. V času, ko smo zelo zunanje določeni in se ravnamo po številnih normah, hočemo početi kaj, kar nas naredi drugačne in posebne, in pisanje je zelo priročen način za to. Razen tega si na začetku vsakdo predstavlja, da zna pisati in da bo znal napisati literarno besedilo, toda resnica je drugačna in tudi pisanje je nekaj, kar se je treba naučiti in vaditi. Na začetku pisanja pa je branje.