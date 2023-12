Hrvaški premier Andrej Plenković je v torek razrešil Davorja Filipovića in posebnega svetovalca v kabinetu ministra Jurico Lovrinčevića zaradi razkritja hrvaškega tednika Nacional, da je Lovrinčević domnevno izsiljeval lokalno zagrebško televizijo Mreža TV.

Lovrinčević je Mreži TV ponudil, da bi njihov oglasni prostor zakupila številna državna podjetja in ustanove, v zameno pa je zahteval polovico denarja, namenjenega zakupu oglasnega prostora. Nacional je v svoji tiskani izdaji objavil prepis pogovora med Lovrinčevićem in novinarjem Mreže TV, na svojem spletnem portalu pa tudi posnetek pogovora.

Podpredsednik vlade Branko Bačić je po današnji seji vlade sporočil, da bo ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj do imenovanja novega ministra kot vršilec dolžnosti vodil dosedanji generalni sekretar Hrvoje Bujanović. Novega ministra bodo po besedah Bačića izbrali kmalu.

Razrešeni Filipović je danes na novinarski konferenci izjavil, da ga je vse to presenetilo, a da mu ni preostalo nič drugega, kot da prevzame politično odgovornost. Napovedal je, da se kot profesor vrača na Ekonomsko fakulteto v Zagrebu, in poudaril, da morajo pristojni organi še ugotoviti resničnost medijskih navedb o Lovrinčevićevem početju. Takšno početje se mu sicer zdi nelogično, saj gre po njegovih besedah za enega od najpremožnejših ljudi v državi. »Da bi se on spuščal v takšne malenkostne posle in zahteval denar, se mi zdi nelogično, in iskreno bom rekel, da tega ne verjamem,« je dejal.

Največja opozicijska stranka SDP je danes v parlamentarno obravnavo medtem že vložila predlog za razpustitev sabora. V stranki namreč ocenjujejo, da je bilo domnevno okoriščanje z javnim denarjem v aferi Mreža zelo podobno tistemu iz afere Fimi-media. Preostale opozicijske stranke so napovedale, da bodo predlog podprle.

Fimi-media velja za enega največjih korupcijskih primerov v hrvaški politiki, v katerem so zaradi odtujitve najmanj deset milijonov evrov iz javnih podjetij in ministrstev prek oglaševalske agencije Fimi-media med drugim obtožili stranko HDZ in nekdanjega hrvaškega premierja Iva Sanaderja. Sanaderja so v tem primeru pravnomočno obsodili na sedem let zapora.