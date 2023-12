Španci tej poslastici rečejo turrón, Katalonci torró, Italijani torrone, Sardinci turrone, Portugalci pa torrão, poznajo pa jo tudi v Latinski Ameriki in Grčiji, kjer ji rečejo mandolato, kar naj bi izviralo še iz časov Beneške republike, ki si je prilastila grške otoke v Jonskem morju, kot so Krf, Zakintos, Lefkada in Kefalonija, saj so ji Benečani nadeli ime mandrolato. Italijani seveda verjamejo, da njihov torrone izhaja iz starorimske poslastice copeta ali cupeta, ki so jo pripravljali na jugu Italije v Kalabriji, Apuliji, Kampanji in na Siciliji, najbolj priljubljena zgodba o izvoru tega posladka pa sega v leto 1441 v mesto Cremona, kjer naj bi to sladico z imenom torrone ustvarili kuharski mojstri za poroko Francesca Sforze in Biance Marie Visconti, milanskega vojvode in vojvodinje.

Španci imajo seveda drugačno mnenje in so prepričani, da turron izvira iz islamske kulinarike, v Španijo pa so ga prinesli Mavri oziroma muslimanska plemena iz severne Afrike. V dokaz ponujajo to, da naj bi bili prvi recepti, ki so jih našli v španskem mestu Jijona severno od Alicanteja, zapisani v 15. stoletju, že stoletje pozneje pa naj bi bil recept zapisan v španskem Ženskem priročniku, kjer so zapisani razni recepti za jedi in kozmetične pripravke.Slovenci smo se v tej zgodovinski vojni za torrone ali turron sicer postavili na stran Turčije, vsaj sodeč po imenu, poklon tej sladkariji pa so nekoč v obliki pesmic in izštevank peli tudi otroci po vsej Sloveniji. »Sladoled, turški med, kdor ga kupi, se zastrupi, kdor pa ne, pa umre.« Ne glede na to, od kod prihaja ta izvrstna jed, pa je dejstvo, da gre v vseh primerih za sladkarijo, ki je narejena iz medu, sladkorja in jajčnih beljakov, z dodatkom praženih mandljev, pistacij, lešnikov, orehov, pinjol in drugih oreščkov, običajno pa je oblikovana v pravokotno rezino. Različice te sladice se sicer najdejo po vsem Sredozemlju, obstajata pa dve obliki. Trda, ki je hrustljava in jo je težje gristi in se zato lomi ter liže kot bomboni, in mehka, ki se lepi na zobe podobno kot žvečilni gumi. Iz turškega medu, torroneja oziroma turrona, se je z leti razvilo na desetine podobnih sladkih radosti, denimo čokolada z napihnjenim rižem ali celimi lešniki, mandlji in drugimi oreščki ter kandiranim sadjem.

Turški med Sestavine: 250 g medu 250 g sladkorja 1 dcl vode 3 beljaki sol 100 g mandljev 100 g lešnikov 100 g pistacij 100 g orehov peki papir Priprava: 1. Preden začnemo kuhati, pripravimo pekač, ki ga obložimo s peki papirjem in v pečici ali na ponvi rahlo popečemo oreščke, da spustijo aromo. 2. V loncu združimo med, sladkor in vodo ter ga postavimo na srednje močan ogenj in občasno mešamo, dokler mešanica ne zavre. Najprej zmes močno naraste in se na vso moč peni, kasneje pa se začne zgoščevati. Ko se to zgodi, zmanjšamo ogenj in na zmernem ognju kuhamo, dokler masa ne doseže 150 stopinj Celzija. Pri tem procesu je nujna uporaba termometra za kuhanje. 3. Medtem ko se sirup kuha, v drugi posodi stepemo beljake s ščepcem soli. 4. Ko sirup doseže pravo temperaturo, ga počasi vlivamo v stepene beljake ob nenehnem mešanju, dokler zmes ne postane gosta in sijoča, nato pa primešamo še vse oreščke. 5. Maso zlijemo v pripravljen pekač, obložen s peki papirjem, in jo poravnamo, nato pa pustimo, da se hladi na sobni temperaturi vsaj šest ur ali še bolje čez noč. 6. Ko se popolnoma ohladi in strdi, turški med vzamemo iz pekača in narežemo na večje kose ali koščke.

Grahova juha Sestavine: 1,5 kg graha (zamrznjenega ali iz pločevinke) 1 žlica masla 1 srednja čebula (sesekljana) 3 stroki česna (zdrobljeni) 1 l zelenjavne jušne osnove 1 čajna žlička svežega ali posušenega timijana ½ skodelice kisle smetane sol in poper po okusu, meta Priprava: V loncu na srednje močnem ognju stopimo maslo, ki mu dodamo čebulo in česen ter ju pražimo, dokler čebula ne postekleni. Nato dodamo grah, jušno osnovo in timijan ter pustimo, da rahlo zavre. Nato s paličnim mešalnikom vse skupaj zmeljemo, dodamo kislo smetano in po želji še jušne kroglice ali krotone ter sveže liste mete, če jih imamo še kje na vrtu.