Skladba Vsi na ples je nastala leta 1984. Najprej je izšla na nemškem govornem območju, z nemškim besedilom in naslovom Goldmarie. Prvič je bila izvajana na koncertu v Kongresshaus Innsbruck v Avstriji, kjer je publika v dvorani ob poslušanju ponorela od navdušenja. Franc Mihelič nam je o dogodku povedal: »Skozi večer smo jo še trikrat ponovili. Kot anekdoto lahko povem, da je takoj po koncertu k nam pristopil naš menedžer, ki je bil tudi zastopnik naše takratne založbe CBS, ki je veljala za svetovno znano založbo najpopularnejših solistov in glasbenih skupin, in bil zelo direkten: 'Ali boste to skladbo takoj posneli in izdali na nosilcu zvoka ali pa jo bo posnel nekdo drug. To mora nemudoma na trg!' Seveda smo v naslednjih dneh odhiteli v studio.«

Kmalu zatem je Ivan Sivec napisal za skladbo tudi slovensko besedilo in rodila se je Vsi na ples. Prvič je bila izvajana na prireditvi Pod mengeško marelo leta 1985. In odziv publike ni bil prav nič drugačen kot slabo leto prej na koncertu v Innsbrucku. To je ena izmed Miheličevih skladb, po kateri je njegov ansambel najbolj prepoznaven. Še danes, 40 let pozneje, jo na prireditvah izvajajo praktično vse narodnozabavne skupine.